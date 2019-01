Amazon supera Microsoft: azienda quotata di maggior valore

Era già successo il 4 dicembre dello scorso anno, ma solo per qualche secondo durante le contrattazioni al New York Stock Exchange quando la super corsa della piattaforma di e-commerce fondata da Jeff Bezos aveva messo il muso davanti a Apple nella prestigiosa classifica delle società con maggiore capitalizzazione al mondo.

Ora, che lo scarso successo degli iPhone del 2018 è diventato cronico, costringendo anche l'azienda di Cupertino a lanciare un profit warning mal digerito da Wall Street e Microsoft non riesce ad arginare il trend negativo sul tech, Amazon è diventata definitivamente l'azienda con il più alto market cap al mondo.



Nella seduta di ieri alla Borsa della Grande Mela, il colosso dell'ecommerce ha superato l'azienda fondata da Bill Gates e guidata da Satya Nadella chiudendo le contrattazioni con un valore di 796,8 miliardi di dollari. Microsoft, che aveva scalzato dalla vetta Apple poco più di un mese fa, il 24 novembre, vale 783,4 miliardi.

Lo scorso settembre, Amazon aveva disvelato al mercato tutto il suo appeal entrando nell'esclusivo club delle società da mille miliardi di dollari di valore, un valore che si è ridimensionato poi perché ma il crollo dell'ultimo trimestre dell'anno a Wall Street si è rivelato il peggiore dalla grande recessione del 2008.

Eppure, i guadagni dei primi 4 giorni del 2019 hanno spinto la società di Bezos al primo posto. I titoli hanno guadagnato lunedi' il 3,4% chiudendo a 1.629,51 dollari, pari ad un rialzo dell'8,5% nel 2019.

Insomma, il predominio indiscusso di Apple sembra ormai lontanissimo, ma il record sotico in cui il colosso di Cupertino aveva sfondato i mille dollari di capitalizzazione risale solamente al due agosto del 2018. In quella seduta Amazon valeva 894 miliardi di dollari. Oltre 100 miliardi in meno. Il mercato non fa sconti.