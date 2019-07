Amazon vince il Roland Garros

Amazon si aggiudica per la prima volta una parte degli incontri di tennis del Roland Garros, per il triennio 2021-2023. Il colosso americano di Jeff Bezos investe così ulteriormente nel tennis internazionale, visto che in Gran Bretagna trasmette anche l'Us Open, e continua a spingere sullo sport in generale, a partire dal calcio soprattutto.

Ma sempre in ambito sportivo, scrive Italia Oggi, c'è anche la produzione originale di film e documentari sui grandi atleti (tra le prossime uscite c'è per esempio un titolo sul calciatore Raphaël Varane) mentre, sul fronte dei contenuti di altro genere, il motore di Amazon macina sempre nuovi progetti, tra cui la serie tv con grandi attese di pubblico tratta dal libro il Signore degli anelli (per cui è stato stanziato un budget per le prime 5 stagioni pari a 500 milioni di dollari, ossia 449 milioni di euro).