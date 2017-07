Amazon vola e Bezos diventa l'uomo più ricco al mondo

Amazon vola in Borsa, consentendo a Jeff Bezos di vedere a portata di mano il sorpasso su Bill Gates, al quale strappa lo scettro di paperone del mondo nel Bloomberg Billionaires Index, l'indice che valuta i maggiori patrimoni aggiornandoli quotidianamente al ritmo delle quotazioni di Borsa. Il sorpasso, oltre quota 90 miliardi di dollari di ricchezza, dovrebbe precedere la diffusione dei risultati trimestrali di Amazon, che saranno comunicati dopo la chiusura di Wall Street.

A spiegare il primato di Bezos ci sono proprio le fortune borsistiche di Amazon, che ha messo a segno un guadagno sopra 1071 dollari per azione: se l'andamento di oggi venisse confermato a fine giornata di scambi, per il fondatore del negozio online più famoso al mondo si materializzerebbe il sorpasso sul fondatore di Microsoft che domina la graduatoria dal maggio 2013.

Tra gli oggetti dell'attenzione degli analisti, spiega l'agenzia finanziaria, ci saranno i nuovi abbonati al servizio Amazon Prime da 99 dollari l'anno, che offre vantaggi in termine di consegne e fruizione di contenuti in streaming. Altro tema sensibile per i prossimi affari di Bezos è la divisione del cloud computing, dei servizi per il web, che sta crescendo a ritmi importanti ed è un business profittevole, per quanto pesi per il 10% dei ricavi. E' insomma una punta di diamante nella quale il re dell'e-commerce ha diversificato e si può parimenti definire leader. Secondo le aspettative, i ricavi trimestrali di Amazon dovrebbero superare i 37 miliardi con un balzo del 22 per cento su un anno prima.

Bezos ha in mano circa il 17 per cento del colosso di Seattle, che ha registrato una crescita azionaria del 40 per cento quest'anno consentendogli di aggiungere 24,5 miliardi al suo patrimonio mobiliare. Il suo 2017 ricorda la progressione di Federica Pellegrini nell'ultimo oro mondiale: ha iniziato l'anno da quarto più ricco, poi ha via via scalato posizioni facendo lo scalpo a vecchi lupi del capitalismo come Warren Buffett (74,5 miliardi) e Amancio Ortega (mister Zara a 82,7 miliardi).

Il primato rischia di arrivare il giorno dopo un altro record di casa: per la prima volta Amazon ha raggiunto la capitalizzazione di 500 miliardi di dollari. In questo caso, Microsoft è un po' più lontana (571 miliardi) ma il trend sembra inarrestabile.