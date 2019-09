Ambienta completa la vendita di Safim a DexKo

Il programma "ESG in action" di Ambienta ha consentito a Safim una trasformazione ed una crescita che sono sfociate nel suo acquisto da parte di DexKo Global Inc., leader mondiale nella produzione di telai motorizzati, chassis e altri componenti ingegnerizzati per rimorchi.

Ambienta, Safim e DexKo: sostenibilità e crescita

Safim è un produttore leader di componenti critici che massimizzano sicurezza ed efficienza energetica nel funzionamento dei circuiti idraulici a bordo di mezzi pesanti off-highway e rimorchi. La società ha sede a Modena, con filiali in Europa, nel Nord America e in Asia e serve una clientela rappresentata da tutti i principali OEM a livello globale in diversi mercati tra cui agricoltura, costruzioni e logistica. I componenti idraulici di Safim sono progettati per ridurre le dispersioni di energia nei veicoli off-highway attraverso soluzioni ingegneristiche all’avanguardia, con la conseguente riduzione di circa 8.000 tonnellate di CO2 stimate nel solo 2018.

Il programma proprietario di Ambienta “ESG in Action” ha consentito a Safim di trasformare il proprio set-up organizzativo e produttivo. L’organizzazione aziendale è stata rafforzata attraverso una serie di innesti manageriali, la definizione di chiari ruoli e responsabilità e l’introduzione di nuovi sistemi di incentivo. In ambito produttivo sono state implementate numerose iniziative, incluso il re-layout dello stabilimento, conseguendo significative efficienze e un raddoppio nella capacità produttiva dell’impianto. Il programma ESG in Action di Ambienta ha inoltre creato oltre 120 nuovi posti di lavoro e ha incluso iniziative sociali indirizzate ai dipendenti di Safim e alla comunità locale. A gennaio 2019, Safim è stata tra le cinque società in Italia e le prime 100 aziende in Europa ad aver ricevuto la certificazione ISO 45001 per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro con la certificazione TÜV.

Supportata da Ambienta e in collaborazione con la famiglia fondatrice Mamei e il nuovo gruppo manageriale, la società ha aumentato la propria quota di mercato, acquisito clienti importanti a livello globale, completato l’acquisizione del proprio distributore tedesco e rafforzato la propria expertise in ambito elettronico. Tutto ciò ha permesso a Safim di raddoppiare i ricavi e aumentare la propria redditività in 24 mesi, guadagnando una crescente visibilità e interesse strategico all’interno del proprio settore. Una perfetta esecuzione ed il pieno raggiungimento delle iniziative strategiche previste dal proprio piano industriale ha consentito ad Ambienta di cogliere tale interesse anticipatamente, portando alla vendita a DexKo.

DexKo è un produttore di componenti ingegnerizzati che opera in mercati finali adiacenti a quelli di Safim. Il gruppo ha registrato una crescita significativa sia organica sia attraverso acquisizioni e rappresenta un solido approdo per Safim con ricavi superiori a 1,5 miliardi di dollari. Allo stesso modo, Safim rappresenta un’opportunità unica per DexKo, in quanto consentirà al gruppo di entrare nel mercato dei componenti idraulici e off-highway. La presenza globale e l’esperienza di DexKo rappresentano elementi chiave su cui Safim potrà capitalizzare per raggiungere i propri obiettivi strategici di lungo termine, con il supporto del proprio management e della famiglia fondatrice Mamei che continueranno ad essere coinvolti nell’azienda.

Ambienta, Safim e DexKo: i commenti dei protagonisti

Eronne Mamei, Presidente e Fondatore di Safim, ha commentato: “Abbiamo scelto Ambienta per consentire a Safim di evolvere da una organizzazione imprenditoriale ad una manageriale e permetterle quindi di cogliere tutte le opportunità che vedevamo sul mercato. Il percorso fatto dalla società negli ultimi anni mi ha confermato di avere fatto la scelta giusta”.

Pietro Santoro, CEO di Safim, ha aggiunto: "Ambienta ha svolto un ruolo chiave nel trasformare l’assetto organizzativo e produttivo di Safim, spingendo la crescita dell'azienda. L’ingresso nel gruppo DexKo ci consentirà di proseguire il nostro percorso di crescita e di accedere a nuove opportunità.”

Nino Tronchetti Provera, Managing Partner e fondatore di Ambienta, ha dichiarato: “Safim rappresenta una tipica operazione di Ambienta: una azienda di grande qualità con un posizionamento leader in mercati guidati da trend ambientali, in cui la tradizione imprenditoriale della famiglia fondatrice si è unita con successo all’energia e alle competenze di un nuovo gruppo manageriale per raggiungere risultati straordinari. Questa è la formula che applichiamo in tutte le società in cui investiamo e che ci permette di far crescere le aziende, creare occupazione e solidi impatti ambientali, oltre che ritorni eccellenti per i nostri investitori”.

Francesco Lodrini, Partner di Ambienta, ha aggiunto: “È stato un piacere lavorare insieme al management e alla famiglia fondatrice di Safim, e siamo estremamente orgogliosi dei risultati raggiunti in questi anni. Sono felice di vedere Safim e i suoi dipendenti intraprendere questa nuova fase del loro percorso di crescita.”

Ambienta è stata affiancata, in qualità di advisor, da Lincoln International (M&A), EY (aspetti finanziari e fiscali) e LMS Studio Legale (aspetti legali).