Ambrosetti AM SIM: nasce TRAID, la nuova metodologia di investimento

Ambrosetti Asset Management SIM, società specializzata nella Analisi e Ricerca indipendente, guidata da Riccardo Ambrosetti, ha lanciato TRAID, un nuovo e esclusivo modello di investimento sistematico destinato al trading, che va ad arricchire la propria piattaforma di Market Timing.

Il sistema brevettato TRAID (TRAding IDeas), di cui Ambrosetti AM SIM ha ottenuto diritto di utilizzo esclusivo, permette di individuare, seguendo un approccio contrarian, le aree di acquisto ottimali su qualsiasi sottostante liquido, con un tasso di successo medio del 70%.

La nuova metodologia TRAID - ideata dall’area Ricerca e Sviluppo di Ambrosetti AM SIM, grazie a uno studio di circa 18 mesi - si aggiunge ai modelli di investimento “Evidence Based” a oggi operativi, proponendo un approccio sistematico innovativo destinato alle attività di trading e in particolare al “trading multitemporale” dei clienti istituzionali. Allo stesso tempo la nuova soluzione rafforza l’offerta di prodotti di Ambrosetti AM Sim rivolti al Market Timing, combinandosi inoltre alle tecniche sistematiche di Asset Allocation, Asset Selection e Selezione Azionaria a basso rischio.

Riccardo Ambrosetti, Presidente e fondatore di Ambrosetti AM SIM ha dichiarato: “Per noi è una grande soddisfazione poter offrire al mercato una nuova metodologia di investimento nata grazie al lavoro del team di Ricerca e Sviluppo con il quale abbiamo messo a punto processi decisionali sistematici nell’ambito del Market Timing. Uno strumento che risponde a una necessità sentita da tutti i player della filiera dell’Asset Management: quella di creare contenuti, analisi e prodotti ad elevato valore aggiunto. Il nostro obiettivo è da sempre quello di anticipare le esigenze del mercato proponendo strategie attive. Confidare in soluzioni oggettive, originali e funzionali alle scelte di investimento permette di approcciare con maggiore fiducia il grande cambiamento che sta vivendo il settore a livello globale.”

Per Ambrosetti AM SIM si tratta di un ulteriore traguardo che avvalora il riconoscimento di Impresa Innovativa ottenuto quest’anno dalla società di advisory sistematico indipendente, tra le pochissime realtà finanziarie in Italia ad avere conseguito questo riconoscimento.