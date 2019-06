AmCham Italy: 104esima Assemblea Annuale dei Soci. Appuntamento presso IBM Studios in Piazza Gae Aulenti a Milano.

Affiliata alla US Chamber of Commerce Di Washington, la Confindustria statunitense, della quale fanno parte oltre tre milioni di imprese, AmCham Italy da più di 100 anni sviluppa e favorisce le relazioni economiche e culturali tra gli Stati Uniti d’America e l’Italia, promuovendo e tutelando gli interessi dei propri associati nell’ambito dell’attività di business tra i due Paesi.

L’Assemblea Annuale dei Soci rappresenta per l’American Chamber of Commerce in Italy uno degli appuntamenti più importanti dell’anno, in occasione del quale viene approvato il bilancio e vengono nominate le nuove cariche sociali.

Questa 104esima edizione, organizzata grazie al contributo di IBM, Hewlett Packard Enterprise, General Finance, Medtronic Italia, Philip Morris, si è aperta con l’Assemblea Straordinaria per l’approvazione delle modifiche allo Statuto di AmCham, per poi proseguire con i lavori dell’Assemblea Ordinaria.

Agli attuali membri del Consiglio di Amministrazione, si aggiungono 5 nuovi componenti: Alessandro Araimo, Amministratore Delegato di Discovery Italia; Sandro De Poli, Presidente di Avio Aero; Mario Federico, Amministratore Delegato di McDonald’s Development Italia; Giuseppina Papagno, Presidente e Amministratore Delegato di Performance Specialty Products Italia; Maricla Pennesi, European Tax Coordinator and Head of Tax Italy di Andersen Tax & Legal Italia.

Ospite d’onore della giornata la Console Generale degli Stati Uniti d’America a Milano, Elizabeth Lee Martinez, che terrà uno speech di benvenuto. In agenda anche un breve intervento dell’Assessore al Bilancio e Demanio del Comune di Milano, Roberto Tasca.

“Sono molto soddisfatto dei risultati ottenuti nel corso di quest’anno associativo, il primo della mia presidenza, in cui grazie al lavoro di tutto il team si è dimostrata l’efficacia e l’ottima qualità delle numerose iniziative che AmCham Italy organizza per i propri Soci – afferma Giuliano Tomassi Marinangeli, Presidente di AmCham Italy – con l’obiettivo di migliorare le relazioni tra Italia e Stati Uniti grazie ad attività di advocacy e di advisory verso le imprese e le istituzioni. Nel prossimo futuro – prosegue Tomassi Marinangeli – continueremo ad essere in prima linea nel monitorare lo stato delle relazioni economiche, commerciali e d’investimento tra i due Paesi".

“Anche quest’anno AmCham Italy ha raggiunto importanti obiettivi – afferma Simone Crolla, Consigliere Delegato di AmCham Italy –che ci permettono di essere molto soddisfatti. Sempre di più AmCham sta dimostrando di essere un fulcro strategico nelle relazioni tra Italia e Stati Uniti, aumentando la qualità della propria base associativa, aiutando le imprese italiane ad affrontare in modo consapevole il mercato americano, elaborando proposte e policy paper, grazie all’opera dei suoi 18 Think Tank. Delle 530 realtà attualmente associate, di cui 19 di categoria Premium, ben 91 sono entrate a far parte della nostra Organizzazione dallo scorso giugno ad oggi e 63 solo nel 2019. Un ottimo lavoro di team – prosegue Simone Crolla - svolto nella nostra sede di Milano, a cui va aggiunto il grande contributo dato dai 19 Rappresentanti Locali dislocati su tutta la penisola e dagli 8 Rappresentanti Locali basati oltreoceano. Una macchina organizzativa d’eccellenza che dall’Assemblea Generale dello scorso anno ad oggi, grazie a dedizione e impegno, è riuscita a realizzare 55 eventi di networking.

Nel prossimo futuro continueremo ad affrontare temi quali l’attrazione dei FDI e la facilità nel “fare business” tra Italia e Stati Uniti. Sono convinto – conclude Crolla – che AmCham debba contribuire in modo attivo e consistente su questi temi, con l’ambizione di continuare ad essere il campione dello scambio transatlantico e il riferimento per la business community americana in Italia".

“Per il secondo anno consecutivo, l’Assemblea Generale dei Soci AmCham ha un nuovo format, reso possibile grazie al contributo di importanti realtà del food & beverage nostre associate, presenti con i loro prodotti nella Food Hall americana. Abbiamo deciso infatti, anche per il 2019, di far seguire le riunioni istituzionali da un momento di networking più informale e festoso che, proprio grazie all’atmosfera più rilassata, è in grado di favorire un’interazione più piacevole ed efficace – Afferma Federica Di Pillo, Head of External Relations di AmCham Italy - Segno che ci stiamo rinnovando e innovando, per restare al passo con i tempi e consolidare ulteriormente l’autorevolezza della nostra organizzazione, che deve passare necessariamente anche attraverso il cambiamento. Da qualche mese abbiamo intensificato le attività sui nostri canali social, in particolare Instagram, e da oggi il sito istituzionale AmCham Italy ha un nuovo volto: un’interfaccia più intituitiva e “user friendly”, che ci consente di presentarci agli utenti con una “marcia in più” rispetto al passato. Con questo nuovo approccio, continueremo ad attrarre le aziende più innovative per realizzare un ecosistema che contribuisca alla crescita del Sistema Paese".



