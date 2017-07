American Express offre Apple Pay ai clienti in Italia

American Express annuncia che da oggi Apple Pay è disponibile per i suoi clienti. Apple Pay sta trasformando i pagamenti su mobile in modo semplice, sicuro e privato, ma anche veloce e conveniente.

Grazie ad Apple Pay, i clienti American Express, Titolari di Carte Personali, Business e Corporate in Italia, potranno pagare in tutti i negozi che accettano pagamenti contactless American Express, inoltre potranno effettuare transazioni via app e online negli store che accettano American Express e Apple Pay.

Per utilizzare Apple Pay è sufficiente aggiungere le Carte American Express al Wallet e si potranno fare acquisti veloci, comodi e sicuri.

Sicurezza e privacy sono l'elemento chiave di Apple Pay. Quando si utilizza una carta di credito o di debito con Apple Pay, i numeri della carta non vengono memorizzati sul dispositivo né sui server Apple. Un numero identificativo unico viene assegnato, criptato e salvato in sicurezza nell'elemento protetto del dispositivo. Ogni transazione è autorizzata con un unico codice dinamico di protezione, che cambia di volta in volta.

L'offerta di Apple Pay rappresenta per American Express un'ulteriore tappa nel suo percorso di innovazione e digitalizzazione che ha lo scopo di migliorare l'esperienza d'acquisto dei propri clienti.

"Siamo orgogliosi di offrire Apple Pay ai nostri clienti, un modo innovativo, conveniente e sicuro di pagare. I nostri Titolari in Italia continueranno a vivere un'esperienza di acquisto unica e sicura, guadagnando punti Membership Rewards ad ogni acquisto", ha dichiarato Melissa Peretti, Country Manager di American Express Italia.

Utilizzando Apple Pay i Titolari di Carta American Express pagheranno in modo sicuro, semplice e veloce e continueranno a ottenere tutti i benefici offerti da American Express.

Per fare acquisti nei negozi, Apple Pay è utilizzabile su iPhone SE, iPhone 6 e versioni successive e Apple Watch.

Lo shopping online tramite le app e i siti web che accettano Apple Pay è semplicissimo e consiste nel tocco di un dito con Touch ID, senza quindi compilare manualmente lunghi moduli o digitare ripetutamente le informazioni di spedizione e fatturazione. Quando si pagano beni e servizi su app o Safari, Apple Pay è utilizzabile con iPhone 6 e versioni successive, iPhone SE, iPad Pro, iPad Air 2, e iPad mini 3 e versioni successive. Si può anche utilizzare Apple Pay con Safari su un qualsiasi Mac prodotto dal 2012 in poi, dotato di sistema operativo macOS Sierra e confermare il pagamento con iPhone 6 o versioni successive o Apple Watch o con Touch ID sul nuovo MacBook Pro.