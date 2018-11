Amplifon entra in Cina: joint venture con il principale retailer di Pechino

Amplifon S.p.A. (“Amplifon” o la “Società”; MTA; Bloomberg ticker: AMP:IM), leader mondiale nelle soluzioni e nei servizi per l’udito, annuncia in data odierna la joint venture con un partner locale finalizzata all’ingresso nel mercato retail cinese dell’hearing care, un mercato attraente e in rapida crescita.

Amplifon detiene il 51% della joint venture, mentre il partner locale, un primario operatore specializzato nell’area di Pechino, detiene il restante 49%. L’operazione ha ottenuto dalle autorità locali tutte le autorizzazioni necessarie.

Il mercato cinese dell’hearing care rappresenta per Amplifon un’opportunità rilevante nel medio-lungo termine date la dimensione stimata del mercato e la crescita prevista, l’attuale bassa penetrazione, la struttura altamente frammentata del mercato e, oltretutto, la presenza di un ampio segmento di consumatori che ricercano un servizio di elevata qualità, rappresentando quest’ultimo proprio il segmento in cui opera Amplifon.

La joint venture, denominata Beijing Cohesion Hearing Science & Technology Co. Ltd., ha sede a Pechino e opera attraverso 30 punti vendita, principalmente collocati nell’area di Pechino. Il fatturato previsto nel 2019 di Beijing Cohesion Hearing Science & Technology Co. Ltd. è di circa RMB45 milioni (circa 6 milioni di euro).

“Questa operazione costituisce un primo passo importante nel costruire una presenza locale in Cina, un mercato che rappresenta un’opportunità significativa per noi, data la dimensione stimata del mercato e il suo potenziale di crescita nel prossimo futuro”, afferma Enrico Vita, Amministratore Delegato di Amplifon. “Espandere la nostra presenza in Cina è sicuramente fondamentale per sostenere la nostra strategia di crescita nel medio-lungo periodo”.