"An evening with Eliot: featuring Smarther": BTicino e la smart home

BTicino capofila del Gruppo Legrand in Italia e specialista delle infrastrutture elettriche e digitali dell’edificio, lancia Smarther, il nuovo termostato connesso del programma Eliot by BTicino dedicato ai dispositivi IoT di nuova generazione.

Semplice da usare e funzionale, Smarther risponde alle richieste di sicurezza, risparmio energetico e comfort, espresse dai consumatori in relazione al presente e al futuro della casa connessa. Una ricerca commissionata da BTicino e realizzata da Ipsos con la supervisione dell’Osservatorio IoT del Politecnico di Milano, ha infatti messo in luce bisogni e abitudini di consumo per una smart home che è sempre più concreta e reale.

“I dati e le ricerche ci dicono che i numeri dell’Internet of Things in Italia sono in costante crescita. Si tratta di una vera rivoluzione tecnologica destinata ad impattare tutti i settori, dalla salute ai trasporti, fino all’ambiente, al tempo libero e ovviamente agli edifici connessi. Come Azienda che ha nel suo DNA la ricerca e l’innovazione abbiamo già da tempo investito in tecnologia, inserendo per primi sul mercato soluzioni elettroniche stand alone nell’offerta di installazione civile, e con l’introduzione degli oggetti connessi, concepiti per creare comfort e sicurezza nelle case coniugati a semplicità di utilizzo, abbiamo conquistato una leadership di mercato e tecnologica nel settore dell’Internet of Things in Italia”. – commenta Franco Villani, Amministratore Delegato di BTicino.

Tecnologia e semplicità. Questa la missione di Eliot, il programma lanciato da BTicino nel 2015 per evidenziare e sottolineare l’impegno dell’Azienda nello sviluppo di un’offerta IoT per la casa connessa di cui fa parte Smarther, il nuovo termostato by BTicino.

“Con grande orgoglio presentiamo l’ultimo nato in casa Eliot” - aggiunge Luigi Caricato, Direttore della Comunicazione Esterna Gruppo e BTicino – “Smarther è un termostato connesso sviluppato appositamente per rispondere alle esigenze dei consumatori in termini di praticità e semplicità di utilizzo coniugate all’efficienza energetica e al comfort. Smarther, come tutti gli oggetti che fanno parte del programma Eliot di BTicino sono infatti stati pensati per dare valore aggiunto all’installazione in termini di funzionalità, informazioni, interazioni con l’ambiente e il cliente”.

Con il lancio di Smarther, BTicino aggiunge un tassello alla “smart home” che prende sempre più forma e concretezza nella mente e nelle case degli italiani. A confermarlo è la ricerca commissionata da BTicino, e condotta da Ipsos con la supervisione dell’Osservatorio Internet of Things del Politecnico di Milano1 con l’obiettivo di approfondire il punto di vista dei consumatori nei confronti della casa connessa attraverso la comprensione di bisogni e abitudini di consumo.

“Fino a qualche anno fa il concetto di ‘smart home’ era nebuloso e quasi ‘avveniristico’ oggi attraverso il lavoro dell’Osservatorio sappiamo che ha preso forma e concretezza. Ci sono dei trend in termini di richieste e priorità da parte dei consumatori, ma oggi quello che una volta eraconsiderato ‘futuro’ è diventato realtà a tutti gli effetti” - spiega Giorgia De Bernardi, Ricercatore dell’Osservatorio IoT del Politecnico di Milano.