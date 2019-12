Anas, De Micheli silura Simonini. Cannarsa in pole come Ceo

Giro di poltrone all’Anas. La scorsa settimana l’amministratore delegato Massimo Simonini, manager messo alla guida dell’ente controllato dalle FS che vigila sulle strade italiane dall’ex ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, si è visto rifiutare l’approvazione del budget per il 2020 e alcuni provvedimenti necessari a evitare la paralisi della società. Una sfiducia de facto.



Così secondo quanto riferisce Repubblica, il neo ministro dei Trasporti, la Dem Paola De Micheli avrebbe già avviato la ricerca del successore che secondo le indiscrezioni potrebbe arrivare anche da un avvicendamento interno. Secondo i rumors, all’interno dell’Anas, ci sarebbero due dirigenti molto stimati da De Micheli: il responsabile della manutenzione straordinaria Fulvio Soccodato, col quale la ministra ha lavorato quand' era commissaria alla ricostruzione, e Ugo Dibennardo, responsabile coordinamento territoriale nord-ovest e già ad di Autostrade del Lazio.



Ma, scrive Repubblica, il nome in pole è quello di un manager di esperienza vicino al centrosinistra: l'attuale amministratore delegato di Consip Cristiano Cannarsa, già a capo della Direzione Infrastrutture di Cassa Depositi e Prestiti. Manager che avrebbe già incontrato il Ceo di Ferrovie per discutere del nuovo incarico e che avrebbe già ricevuto l’ok del Tesoro, da cui dipende Consip.