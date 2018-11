Anas: Toninelli, ricambio naturale con nuovo Governo

"Con un governo nuovo non si poteva andare avanti con un cda che era stato rinnovato per altri tre anni con uno stratagemma, quello della fusione con Fs. Si e' trattato di un ricambio naturale". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, a Radio anch'io su Rai Radiouno, dopo le dimissioni, ieri, dell'ad di Anas, Gianni Vittorio Armani.

ANAS: CONSIGLIERA CRISTIANA ALICATA SI DIMETTE DA CDA

Dopo le dimissioni comunicate ieri sera dell'amministratore delegato di Anas, Gianni Vittorio Armani, anche la consigliera Cristiana Alicata lascia il cda del gruppo. E' quanto fanno sapere fonti dell'azienda. Armani aveva annunciato le dimissioni in una nota, "in considerazione del mutato orientamento del governo sull'integrazione con Fs Italiane".

Anas, si dimette l'amministratore delegato Armani

Anas: Armani dimesso, Governo cambia idea su integrazione con Fs

