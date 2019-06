Andrea G. Montagna è il nuovo Presidente di Unione Italiana Food IV Gamma

Andrea Montagna, nuovo Amministratore Delegato di Bonduelle Italia, è stato nominato Presidente di Unione Italiana Food IV Gamma, la nuova Associazione nata dall’unione di due delle più rappresentative associazioni di categoria dell'alimentare italiano, AIDEPI e AIIPA. Il Gruppo IV Gamma rappresenta le imprese che operano nel settore e producono frutta e verdura fresche, lavate, confezionate e pronte al consumo.

Montagna rileva il testimone da Gianfranco D’Amico, già Amministratore Delegato di Bonduelle Italia e oggi General Manager responsabile europeo per il settore fresco, che ha ricoperto la carica ai vertici di UIF IV Gamma negli ultimi cinque anni.

Andrea Montagna, 47 anni, vanta una considerevole esperienza nel settore dei beni di largo consumo, provenendo da Bolton Group di cui è stato Direttore Generale per 8 anni.

"Garantire ancora più trasparenza sul settore per confermare la fiducia che il consumatore ha verso i prodotti di IV gamma; ottenere sempre più rispetto per un mercato florido e importante per l’economia italiana; continuare il confronto costruttivo tra il comparto industriale e la Distribuzione finale. Sono questi gli obiettivi sfidanti che intendo pormi all’inizio del mio mandato" - ha dichiarato Andrea Montagna, che ha continuato dicendo: “Ci tengo inoltre a ringraziare il dott. D’Amico per il suo contributo reso all’Associazione in questi anni: lavorerò in continuità con il mio predecessore, garantendo sempre il massimo impegno e mettendo tutta la mia esperienza al servizio del Gruppo. Sono certo che potremo contare ulteriormente sul suo aiuto – grazie alla sua nuova carica europea all’interno di Bonduelle – per estendere la positiva esperienza italiana anche a livello associativo europeo”.