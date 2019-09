Andrea Marcante Direttore Vendite di Renault Italia

Andrea Marcante, fino al 31 agosto Direttore di Area Nord Est all’interno della Direzione Vendite di Renault Italia, è stato nominato Direttore Vendite di Renault Italia in sostituzione di Luciano Iengo che intraprende la carriera internazionale. Andrea Marcante riporta a Xavier Martinet, Direttore Generale di Renault Italia ed entra a far parte del Comitato di Direzione di Renault Italia.

Nato a Roma nel 1975 e laureato in Economia aziendale, Andrea Marcante dopo aver conseguito un Master in Marketing e Comunicazione nello Sport, matura alcune esperienze nell’ambito della consulenza aziendale e dello sport. Entra a far parte del Gruppo Renault nel 2003 come Consulente Rete nell’ambito della Qualità Totale presso l’istituto Renault Italia. Successivamente, inizia un percorso commerciale che lo vede svolgere diversi ruoli di Field Management Post Vendita e Vendita fino a diventare, nel 2012, Responsabile Commerciale della Filiale di Roma di Renault Retail Group.

Nel 2015 è nominato Network, Strategy & Client Director di Renault Italia e, nel 2017, Sales Area Director. Dal 1° Settembre è nominato Sales & Network Director, entrando nel Comitato di Direzione di Renault Italia. Iscritto all’albo dei giornalisti dal 1998, è appassionato di viaggi, vela e pallacanestro.