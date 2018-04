Angelucci, via al restyling dei Corrieri

Il gruppo Angelucci apre la stagione del restyling delle sue testate. Il Corriere dell'Umbria insieme al Corriere di Arezzo, Siena, Rieti e Viterbo inaugurano un nuovo corso con grafica e contenuti nuovi. A partire dalle prime pagine di tutti e 5 i quotidiani del gruppo Angelucci che puntano molto sulle immagini. Fotografie più grandi per rafforzare il titolo di apertura oppure per evidenziare un'ulteriore notizia in centro pagina o ancora per la nuova colonna di news sempre in prima sulla sinistra.

Tra le nuove firme, scrive Italia Oggi, ci sono tra gli altri Alessandro Giuli (già direttore di Tempi), Michele Cucuzza e Giovanni Masotti (ex corrispondente Rai da Londra e Mosca).