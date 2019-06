Anicav negli Usa promuove il pomodoro italiano. Nel 2018 export in crescita

Nell’ambito del progetto di promozione del pomodoro finanziato dall’Unione europea a valere sul Reg. 1144/2014, dopo la positiva accoglienza in Asia, si prepara a promuovere il pomodoro da industria italiano sul mercato statunitense, il primo sbocco delle aziende del comparto. Nel 2018 le esportazioni verso gli Usa, che rappresentano il 6% del totale export, hanno fatto registrare un aumento del 5,4% in volume e del 3,1% in valore.

Il primo appuntamento a New York, dal 23 al 25 giugno, nell’ambito del Summer Fancy Food. Lo stand Anicav sarà il palcoscenico di una serie di cooking session con protagonista il pomodoro che mostreranno a visitatori, buyer e media la versatilità di un prodotto simbolo del made in Italy. E fino al 27 giugno si svolgerà una settimana di degustazione in quattro rinomati ristoranti newyorkesi che ogni giorno proporranno ai propri clienti menu special a base di pomodoro.

Dal 25 giugno al 1° luglio anche a Chicago sarà possibile degustare piatti con il pomodoro in ristoranti appositamente selezionati. La trasferta americana del pomodoro si concluderà ad Orlando, in Florida, dove, dal 4 all’8 agosto, sarà protagonista dell’evento annuale organizzato dall’American Culinary Federation, la più grande organizzazione di chef professionisti del Nord America.

“Obiettivo del programma promozionale -dichiara il direttore generale di Anicav, Giovanni De Angelis- è quello di far conoscere ai consumatori americani le caratteristiche uniche del pomodoro italiano esaltandone la qualità, il gusto, la versatilità, la sicurezza e l’origine, e di valorizzare i nostri prodotti in un mercato maturo dove è ancora forte il problema dell’italian sounding che danneggia le nostre produzioni e ci sottrae risorse economiche”.