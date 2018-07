Anima Forum 2018: buona performance per l'industria meccanica italiana

Ottimi risultati per l'industria meccanica in Italia, trend in crescita anche nel 2018. E' quanto emerge dal consuntivo 2017 dell'Ufficio studi Anima, presentato in occasione del Forum Anima Confindustria Meccanica, intitolato 'Uomo e tecnologia verso il futuro dell'industria', tenutosi oggi presso lo Spazio MIL Museo dell'Industria e del Lavoro a Sesto San Giovanni.

Nel 2017 l'industria meccanica ha prodotto tecnologie, macchinari e impianti per un totale di 47,4 miliardi di euro (+4,7% rispetto al 2016). Di questi, ha esportato know-how per 28,8 miliardi di euro (+4,5% rispetto al 2016). La meccanica italiana vende all'estero il 60,8% di quello che produce. Secondo le previsioni 2018, la produzione aumenterà del 2,7% e la voce export ancora di un 2,9%. Grazie anche al Piano Impresa 4.0, nel 2017 gli investimenti sono cresciuti del +10,8%, un trend molto positivo che dovrebbe essere confermato anche nel 2018 (+8,2%).

'Le imprese hanno introdotto molte innovazioni digitali, ma abbiamo ancora un grande divario tra un 20% di imprese eccellenti e un 60% potenzialmente pronte a fare il salto di qualità ma ancora in una fase di transizione. Su queste occorre lavorare', ha affermato Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria.

Per supportare una crescita industriale che coinvolga l'intero Paese, 'sono tre le chiavi: innovazione, competitività e tutela', ha spiegato il presidente di Anima Alberto Caprari: 'La meccanica italiana chiede un sostegno ulteriore al processo di innovazione avviato dalla manifattura. Ha bisogno anche che sia migliorato l'ecosistema italiano in cui opera l'industria per favorire l'efficienza e la creazione di lavoro, mantenendo in Italia il know-how e le lavorazioni più di valore e caratterizzanti i nostri prodotti. Chiediamo, inoltre, di rinvigorire la lotta alla contraffazione e alla concorrenza sleale per difendere il valore dei nostri prodotti industriali Premium, nei mercati europei e mondiali'.

Il Forum 2018 di Anima Confindustria Meccanica, ha messo a confronto ricerca e industria, evidenziando la volontà e la capacità dell'Italia di innovare e rinnovarsi. Lo ha fatto portando sul palco testimonianze eccellenti, come ad esempio quella di Eugenio Coccia, Rettore GSSI Gran Sasso Science Institute e Cristian Galbiati, Professore presso il Gran Sasso Science Institute e Princeton University. A raccontare invece l'indissolubile intreccio esistente tra cultura e industria è intervenuto Antonio Calabrò, direttore Fondazione Pirelli.