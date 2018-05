Anpal, Consulenti del Lavoro: “2 milioni di disoccupati senza assistenza”

L’Associazione Giovani Consulenti del Lavoro di Roma si unisce alle perplessità denunciate pubblicamente dal Deputato e responsabile dell’area Lavoro della Lega Claudio Durigon sui Centri per l’Impiego che troverebbero lavoro solo al 3% dei disoccupati. “Denunciamo da tempo la situazione dei Centri per l’impiego, farraginosi centri di burocrazia con orari di apertura ridotti e servizi per l’impiego inesistenti. In particolare nel Lazio oltre alla mera iscrizione dei lavoratori non c’è alcun servizio aggiuntivo. Le aziende che si rivolgono ai Centri per l’Impiego per trovare profili di lavoratori da assumere si imbattono in uffici privi anche solo di banche dati da cui pescare disoccupati da proporre alle aziende. In questi anni abbiamo speso come paese miliardi di euro in incentivi dopando il mercato del lavoro e non si è stati in grado neanche di dotare i Centri per l’Impiego di software gestionali per agevolare l’incontro tra la domanda di lavoratori da parte delle aziende e l’organizzazione dei curriculum dei disoccupati che vi si andavano ad iscrivere” questa la descrizione dell’Associazione Giovani Consulenti del Lavoro di Roma dei centri per l’Impiego della Regione Lazio.

“Il problema nasce dall’alto. Nel 2014 veniva creata l’Agenzia Nazionale delle politiche attive, Anpal, per coordinare i servizi per l’impiego e le politiche attive in Italia. Al contrario si è rivelato l’ennesimo ente inutile e anzi controproducente con dei vertici che continuano a mantenere il proprio posto senza alcun risultato positivo e anzi collezionando solo brutte figure nonostante conferimenti di risorse in larghissima scala. Il nostro mercato del lavoro è fermo e totalmente legato al caso e allo spirito di iniziativa dei singoli disoccupati abbandonati a se stessi. Abbiamo due milioni di disoccupati che avrebbero diritto a ricevere assistenza come avviene in tutti i modelli europei, al contrario nel 2015 è stato istituito l’assegno di ricollocazione, è stato abbondantemente finanziato, siamo a maggio 2018 e dopo ripetuti rinvii sono passati tre anni e l’Anpal ancora non ha reso operative le procedure per dare la possibilità ai disoccupati di poterne fruire. Il presente comunicato auspichiamo che funga da allarme per chi dovrebbe e non fa e per la politica che ci auguriamo rifletta sull'operato (o sul non operato) degli immobili e improduttivi vertici dell’Anpal. Il mercato del lavoro Italia privo di qualsiasi flessibilità e con politiche del lavoro inesistenti rischia di perdere ancora di più competitività rischiando di allontanarsi dalle altre economie europee. Come Consulenti del lavoro da tecnici del settore mettiamo a disposizione di tutte le parti politiche le nostre competenze per intervenire sul sistema di politiche del lavoro italiane”.