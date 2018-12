Antonio Verrini & Figli definito contratto affitto di Chef sea Food

Verrini Holding Srl, holding del Gruppo Verrini, cui fa capo Antonio Verrini & Figli Spa - storica azienda genovese di distribuzione di prodotti ittici freschi, conservati e surgelati -, ha recentemente definito un contratto di affitto del ramo di azienda relativo a Chef Sea Food, società con sede in provincia di Rimini, specializzata nella trasformazione e distribuzione di prodotti ittici freschi e congelati di alta qualità. L’operazione è stata realizzata con la costituzione di una apposita società veicolo - Chef S.r.l. - di proprietà 100% di Verrini Holding. Chef Sea Food fa capo alla famiglia Scarponi e l’attuale amministratore delegato, Alessandro Scarponi, rimarrà a far parte del team di Chef Srl con altri incarichi nella struttura commerciale per garantire la continuità e l’esperienza necessarie per supportare al meglio i vari passaggi societari e operativi. Nata nel 1986 come Chef Pronto Service, negli ultimi anni, Chef Sea Food si è specializzata nella trasformazione di prodotti ittici freschi e congelati di alta qualità. Altro punto di forza è la distribuzione della propria gamma di prodotti, agli oltre 1000 clienti nella ristorazione di alto livello, GDO, grossisti e pescherie sulla riviera romagnola tra Senigallia e Ravenna.

L’azienda, che sta attraversando un momento di transizione, dispone di stabilimenti di lavorazione, macchinari e magazzini di proprietà per circa 4000 mq. con fino a 15 mezzi di consegna nei picchi di stagione e un fatturato 2017 di circa 13 milioni di euro. Per Verrini l’operazione rientra nel percorso di sviluppo e consolidamento nel business della trasformazione e distribuzione di prodotti ittici di alta qualità, con una logica di espansione territoriale in Emilia-Romagna del proprio business che, che oltre a quello coperto sino ad oggi da Chef Sea Food, prevede anche nuove molteplici sinergie con le altre aziende del Gruppo. L’esperienza di 70 anni da parte di Verrini nonché la solidità e la capacità gestionale delle oltre 100 persone che da anni lavorano nel settore ittico in una logica multicanale 24 ore su 24, 7 giorni su 7, consentiranno all’azienda genovese di supportare Chef Srl con le migliori capacità e professionalità, puntando a un fatturato complessivo di Gruppo per il 2019 intorno ai 70 milioni di euro. Amministratore unico di Chef Srl è stato nominato Manuel Verrini, già Presidente e Amministratore Delegato di Antonio Verrini & Figli Spa.

Antonio Verrini & Figli opera con passione da circa 70 anni nel mercato della distribuzione di prodotti ittici freschi, conservati e surgelati. Con sede a Genova e 6 filiali tra Liguria e Toscana, uno stabilimento dedicato alla lavorazione per lo stoccafisso e il baccalà, opera tutti i giorni dell’anno, H24, grazie a oltre 100 addetti diretti e una flotta di 50 mezzi refrigerati con un fatturato che nel 2017 ha raggiunto circa 47 milioni di euro. L’azienda è attiva nel canale di vendita diretta al pubblico attraverso KYO FISH (due punti vendita con degustazione a Rapallo e Sanremo) e con la catena di negozi di pesce surgelato GIOPESCAL di recente acquisizione formata da 9 store a Genova e provincia. Grazie alla qualificata rete di fornitori - locali, italiani, internazionali - l’azienda garantisce ai clienti il presidio della filiera, l’assoluta integrità dei prodotti grazie all’applicazione rigorosa della catena del freddo e la velocità di consegna.