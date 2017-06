Ape social, corsa contro il tempo. Le domande fino al 15 luglio. PENSIONI NEWS

PENSIONI NEWS: meno di un mese per le domande per l'Ape social

Ape social: meno di un mese di tempo per i 60 mila lavoratori interessati per presentare la domanda per l’Ape social, l’assegno fino a 1.500 euro cui hanno diritto 4 categorie (disoccupati senza più ammortizzatori da 3 mesi; lavoratori con disabile a carico; invalidi al 74%; occupati in attività gravose) a partire dai 63 anni d’età con 30 anni di contributi (36 per le attività gravose). Stessa cosa per i lavoratori precoci che potranno andare in pensione con 41 anni di contributi. Il dpcm, col termine del 15 luglio per la domanda, non è stato ancora pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale".

PESIONI NEWS: Ape social, entro venerdì dovrebbero andare in Gazzetta Ufficiale i decreti sull' e sull'anticipo pensionistico per lavoratori precoci

Lo sarà entro venerdì, promette Palazzo Chigi. Subito dopo è attesa la circolare dell’Inps e solo a quel punto gli interessati potranno presentare la domanda.