Apple ha il fiatone e ora spera nell'I-phone

Il lungo scivolone a Wall Street, dove nell’ultimo mese e mezzo ha perso il 24% del valore rispetto al picco di 232 dollari toccato il 3 ottobre, trova pochi riscontri nei risultati industriali e nello stato di forma anche finanziario di Apple .

La società guidata da Tim Cook ha infatti chiuso a inizio ottobre una trimestrale da incorniciare, non solo per utili e fatturato a livelli record ma anche per i cambiamenti che evidenzia. Nell’ultimo trimestre, scrive ancora MF-Milano Finanza, Apple ha chiuso il 30 settembre, la divisione Servizi ha infatti realizzato ricavi per 10 miliardi di dollari, con una crescita del 21% rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno, mentre gli iPhone hanno totalizzato ricavi per 37,2 miliardi di dollari, in crescita del 29% nonostante il numero delle unità vendute sia rimasto costante.