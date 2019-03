Apple, in arrivo i nuovi iPad Air e iPad Mini. Si può usare la Pencil

In vista del 25 marzo, quando dovrebbe lanciare il suo servizio di video in streaming, Apple ha presentato i suoi nuovi iPad Air da 10,5 pollici e iPad mini da 7,9 pollici. Per il tablet del gruppo, si tratta del primo aggiornamento dall'autunno del 2015, uno che porta nei modelli più piccoli dell'iPad alcune delle caratteristiche piu' popolari della versione Pro introdotta nel 2017.

I due nuovi modelli possono essere ordinati da oggi (anche in Italia) e saranno sugli scaffali dei negozi dalla settimana prossima. Tutte e due i nuovi modelli funzionano con la Apple Pencil e hanno per la prima volta una tastiera di supporto; la durata della batteria è più lunga e i processori sono piu' veloci.

Anche la qualità della fotocamera è migliorata. Il fatto che Apple abbia presentato oggi questi due prodotti, lascia pensare che l'evento della settimana prossima sia concentrato esclusivamente sui servizi. iPad Mini ha un design vintage, con cornici pronunciate e non estremamente ridotto come quelle del Pro. E' animato dal chip A12 Bionic, ha fino a 256GB di archiviazione e ha un display Retina da 7,9 pollici, con 3 milioni di Pixel . La Mela definisce l'iPad Mini come un dispositivo "piu' che portatile, tascabile". Pesa appena 300 grammi ed e' spesso 6,1 millimetri (meno di un iPhone).

Promette 10 ore di energia con una ricarica e ha connettivita' 4G Lte. Due le fotocamere: una frontale e una posteriore. Sin dall'inizio, c'e' la possibilita' di "rottamare" il vecchio iPad, con benefici fino a 292 euro. Prezzo: si parte dai 459 per al versione da 64 GB, per arrivare a 769 euro. L'iPad Air invece ha un chip A12 Bionic, un display Retina da 10,5 pollici ed e' compatibile con Apple Pencil. In piu' puo' essere combinato con una tastiera che lo rende una sorta di 2-in-1.

Anche l'Air punta su leggerezza e dimensioni contenute: 500 grammi e spessore di 6,1 millimetri. E' disponibile in tre colori (gli stessi del Mini): argento, grigio siderale e oro. Prezzo a partire da 569 euro per la versione da 64GB e connessione Wi-Fi fino agli 879 euro per 256 GB e aggiunta di rete cellulare. Lanciando i propri dispositivi senza un evento specifico, Apple sceglie il basso profilo e accorcia i tempi.

Gli iPad erano attesi entro meta' anno, ma sono gia' disponibili alla fine del primo trimestre. Una scelta che punta a rinnovare in fretta la propria gamma hardware senza rubare spazio ai servizi. Per quanto non e' escluso che il 25 marzo di parlera' anche di iPad, Cupertino ha deciso che esistera' un protagonista assoluto: la propria piattaforma di streaming.