Apple taglia 200 persone dal progetto di costruzione di auto senza pilota

Apple ha tagliato 200 dipendenti da Titan, il progetto per lo sviluppo di auto a guida autonoma. Lo riporta Cnbc, affermando che il personale sarà in parte licenziato e in parte spostato in altre divisioni del gruppo. Un portavoce di Cupertino ha confermato la notizia, sottolineando però che Titan è ancora in forze: "Abbiamo un team incredibilmente talentuoso che lavora su sistemi autonomi. Mentre si concentra su alcune aree chiave per il 2019, alcuni gruppi vengono trasferiti ad altri progetti di Apple dove supporteranno machine learning e altre attività. Continuiamo a credere - ha proseguito il portavoce - che i sistemi autonomi rappresentino una grande opportunita' e che Apple abbia capacita' uniche per contribuirvi".

Cupertino ha più volte ridisegnato i confini del progetto Titan, portato avanti in maniera molto riservata. Nell'agosto 2018, Apple ha ingaggiato l'allora vicepresidente di Tesla Doug Field per guidare il team Titan insieme a Bob Mansfield (un veterano della Mela). Trasferimenti e licenziamenti sarebbero in parte dovuti alla riorganizzazione della struttura voluta dai nuovi vertici.

Il progetto Titan sembra aver definitivamente abbandonato (se mai lo avesse avuto) l'obiettivo di sviluppare una vettura autonoma "chiavi in mano". Apple si è concentrata su sistemi di supporto alla guida driverless, un po' come fatto da Waymo di Alphabet. Alcune vetture equipaggiate con prodotti Apple sono stata avvistate sulle strade californiane, ma il progetto continua a essere nebuloso.

Tanto che, nonostante le parole di circostanza del portavoce, il ritardo accumulato nei confronti dei concorrenti (diverse società tecnologiche e automobilistiche sembrano più avanti di Apple) e la focalizzazione su altre divisioni (a partire dai servizi) avrebbero quantomeno ridimensionato le ambizioni di Titan.