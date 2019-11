ArcelorMittal acquisirà Essar Steel India entro la fine dell'anno

ArcelorMittal, il gruppo dell'acciaio che in Italia ha annunciato dilasciare l'ex Ilva, prevede di completare l'acquisizione di Essar Steel India entro la fine dell'anno. Il produttore siderurgico ha dichiaratoche sara' proprietario e gestore del produttore indiano di acciaioinsieme alla societa' giapponese Nippon Steel Corporation. ArcelorMittalha ricevuto l'approvazione per l'acquisizione della societa' che era instato di insolvenza dalla Corte suprema indiana, come ha annunciato lascorsa settimana.