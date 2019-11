ArcelorMittal, aziende indotto: se non paga ritiriamo operai

Se domani ArcelorMittal non saldera' le fatture alle ditte dell'indotto-appalto o non ci saranno garanzie in tal senso, le stesse imprese potrebbero ritirare gli operai dai cantieri. E' quanto paventano i sindacati dopo aver appreso da alcuni imprenditori della volonta' di "mettere in libera' i dipendenti" a causa del mancato pagamento delle fatture da parte della multinazionale franco-indiana che vuole lasciare Taranto. Le imprese hanno maturato un credito complessivo intorno ai 60 milioni.

Confindustria Taranto ha convocato per martedi' prossimo le organizzazioni sindacali per affrontare la questione della vertenza indotto-ArcelorMittal. Domani alle 11, invece, nello stabilimento ex Ilva si svolgera' il consiglio di fabbrica dei sindacati metalmeccanici allargato ai delegati delle imprese dell'indotto, per decidere eventuali iniziative di mobilitazione.