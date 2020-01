ArcelorMittal, svolta sovranista: i nuovi manager saranno tutti italiani

Saranno operative dal 27 gennaio le nuove nomine in ArcelorMittal disposte dall’amministratore delegato Lucia Morselli. C’é un ampio avvicendamento di manager, cambia il direttore dell’area a caldo dello stabilimento, la più importante produttivamente: a Stefan Van Campe subenta Loris Pascucci, giovane ingegnere ora a capo degli altiforni. Ma soprattutto vanno via tutti i manager stranieri portati da ArcelorMittal mesi addietro. Nell’organigramma nuovo c’è un solo straniero, all’area finanziaria, mentre tutti gli altri sono italiani. È un cambiamento di portata radicale anche perché sinora gli avvicendamenti avevano riguardato singole o poche postazioni chiave. Le nuove nomine e il relativo nuovo assetto aziendale sono i seguenti: Loris Pascucci, attualmente Head of Blast Furnaces, che è stato nominato Chief Operations Officer. Sushil Jain, attualmente Performance Steering Support and Spend Control, è stato nominato Chief Financial Officer. Domenico Ponzio, che recentemente è entrato nella Società ed è stato nominato Chief Purchasing Officer. Carlo Malasomma resta Chief Marketing Officer.

Arturo Ferrucci, che recentemente è entrato nella Società, è stato nominato Chief HR Officer, Alessandra De Carlo, che recentemente è entrata nella Società, è stata nominata Chief Information Officer. Angelo Di Martino, attualmente Head of Project Management Office, è stato nominato Investment Planning Coordinator. Alessandro Labile resta Health, Safety and Environment Manager. Angelo Colucci resta Supply Chain Manager. Emanuela Cherubini che recentemente è stata nominata Communications and CR Manager. Francesco Mencaroni resta RMOP, SOP & Demand Planning Manager. Daniele Santoro resta Legal Manager. Flavia Celentano resta Compliance Manager. Giuseppe Frustaci resta Head of Genova and Novi Ligure. Il team ora sarà composto da: Operations di ArcelorMittal Italia, sotto la leadership di Loris Pascucci, dal 27 gennaio: Vincenzo De Gioia, nominato Head of Hot Metal; Vito Ancona, nominato Head of Steel; Fabrizio Blandamura nominato Head of Rolling Mills; Antonio Giordano nominato Head of Energy; Adolfo Buffo nominato Head of Quality; Cosimo Giovinazzi nominato Head of Logistics; Luigi Lupo nominato Head of Services.

Come risultato di questi cambiamenti, le seguenti persone lasceranno ArcelorMittal Italia e le loro nuove posizioni all’interno del Gruppo ArcelorMittal saranno presto annunciate: Wim Van Gerven, Chief Operating Officer; Steve Wampach, Chief Financial Officer; Emmanuel Rodriguez, Chief Purchasing Officer; Stefan Van Campe, Chief Operating Officer Primary; Philippe Aubron, Chief Operating Officer Finishing Taranto; Dirk Stroo, Chief Operating Officer Services; Luciene Caberlin Araujo, Head of Energy; Patrick Louis, Head of Capex and business optimization. A ottobre c’era già stato il cambio rilevante con il nuovo amministratore delegato Lucia Morselli (già Acciaitalia, cordata concorrente a Mittal nella gara del 2017, e già Acciai Speciali Terni) che ha preso il posto di Matthieu Jehl che veniva da ArcelorMuttal stabilimento di Gent in Belgio.