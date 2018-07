Ardian acquisisce da Wise SGR una quota di maggioranza in Corob SpA

Ardian sottoscrive con Wise SGR un accordo di acquisizione di quota di maggioranza in Corob SpA

Ardian, società di investimento privata leader a livello mondiale, annuncia oggi di aver sottoscritto un accordo con Wise SGR per l’acquisizione di una quota di maggioranza in Corob SpA, operatore leader a livello mondiale nella fornitura di soluzioni automatizzate per il dosaggio e la dispensazione nell'industria chimica, delle vernici, dei rivestimenti e degli inchiostri. Ardian investirà al fianco di Wise SGR e del senior management team di Corob per consolidare il riposizionamento dell’azienda a livello globale, mantenere la propria leadership tecnologica e accelerare la crescita della Società organicamente e con acquisizioni.

Con sede a San Felice sul Panaro (MO), Corob offre una vasta gamma di soluzioni automatizzate ad alta tecnologia utilizzate nella produzione e distribuzione di vernici e rivestimenti, inchiostri e sostanze chimiche in tutto il mondo, oltre ai relativi servizi di assistenza post-vendita. L’attinvesuale management team di Corob, guidato dal Presidente e Amministratore Delegato Fernando Bertoni, apporta una vasta e solida esperienza a livello globale e continuerà a guidare l’azienda.

Corob nasce nel 1984, introducendo sul mercato il primo sistema automatico di dosaggio del colore. Nel 2016 Wise SGR rileva il 100% del capitale e, tramite due acquisizioni in Canada ed Europa meridionale, rafforza il business puntando sugli stabilimenti industriali e sul segmento dell’assistenza post-vendita.

Con più di 700 dipendenti, di cui il 10% destinati a ricerca e sviluppo, e oltre 100 milioni di euro di fatturato, 4 centri di produzione e ingegneria in Italia, India, Canada e Finlandia e 14 centri adibiti alla commercializzazione e ai servizi, Corob rappresenta l’unico player sul mercato in grado di affiancare ad un’ampia gamma di soluzioni automatizzate un’eccellente organizzazione globale dedicata al servizio di assistenza post vendita. Solo il 6% del fatturato viene realizzato in Italia, il 37% nel resto d’Europa, Medio Oriente ed Africa, e il restante 57% in America e in Asia.

Ardian affiancherà il management nella sua strategia di sviluppo, sia organica sia tramite acquisizioni, facendo leva sul proprio network internazionale. Ben posizionata grazie ad una forte presenza nel segmento di mercato dei punti vendita, l’azienda, supportata da Ardian e Wise SGR, andrà ad accelerare la sua crescita investendo nell’ulteriore espansione degli stabilimenti industriali e nei servizi post-vendita.

Fernando Bertoni, Presidente e Amministratore delegato di Corob, ha commentato: “Corob ha il privilegio di avere il supporto e la guida di due dei migliori investitori internazionali a livello mondiale. L'arrivo di Ardian ci permetterà di accelerare l'attuazione del nostro business plan strategico internazionale attraverso ulteriori investimenti in tecnologia, professionisti e capacità di esecuzione. La partnership tra Ardian e Wise e la partecipazione del senior management al capitale è importante per i nostri clienti, i nostri dipendenti e per gli altri referenti chiave, e rafforza concretamente il presente e il futuro del nostro eccezionale franchise”.

Paolo Bergonzini, Managing Director e responsabile Ardian Expansion in Italia, ha aggiunto: “Corob è un’eccellenza italiana che gode già di un forte apprezzamento a livello mondiale per i suoi prodotti altamente specializzati. Lavoreremo con passione mettendo a disposizione la nostra esperienza e le nostre competenze: assieme all’azienda e a Wise siamo certi che riusciremo a far emergere tutte le potenzialità di questa importante realtà industriale”.

Valentina Franceschini, Partner di Wise SGR, ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi di come l’azienda è cresciuta negli ultimi due anni, sia organicamente sia con le due acquisizioni nel 2017, e per come abbiamo contribuito a far evolvere la strategia di crescita del gruppo anche attraverso una nuova leadership aziendale e più in generale il rafforzamento del management team. Abbiamo anche posto solide basi su cui Corob potrà continuare a crescere rapidamente, per servire i clienti con soluzioni sempre più tecnologiche e distintive. L’ingresso di Ardian è una grande opportunità per Corob, per investire ulteriormente nella crescita”.