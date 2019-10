Argentina, la vittoria di Fernandez manda ko la Borsa

La Borsa di Buenos Aires ha improvvisamente invertito la rotta dopo aver aperto in rialzo di circa il 6% dopo il trionfo alle presidenziali del candidato peronista Alberto Fernandez che succede al liberale Mauricio Macri.



L'indice Merval cede ora circa il 3%, segno che gli investitori scelgono la linea della prudenza in attesa di conoscere in concreto quali saranno le linee di governo di Fernandez in materia economica di fronte alla necessita' di ristrutturare un debito da 101 miliardi di dollari a un anno dall'intervento del Fondo monetario internazionale da 57 miliardi di dollari, dopo che l'elettorato ha bocciato in maniera inequivocabile le politiche di austerita' di Macri.