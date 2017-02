Arriva a Roma il Pan Mediterranean Strategic Growth Forum di EY

Il secondo "Pan Mediterranean Strategic Growth Forum" di EY avrà luogo il 9-10 febbraio 2017 in Italia, ospitato dello stupendo Hotel Cavalieri di Roma. Leader di mercato, imprenditori, innovatori condivideranno opportunità per accelerare la crescita e il potenziale di investimento del Mediterraneo.

L'"Official opening", affidato a Donato Iacovone, Mediterranean Region Managing Partner di EY, e a Uschi Schreiber, Global Vice Chair – Markets and Chair of Global Accounts Committee di EY, avrà luogo alle 13.30 di giovedì 9 febbraio e vedrà anche la presenza del Ministro degli Esteri italiano Angelino Alfano.

ACCELERARE LA CRESCITA IN TUTTI I PAESI

Approfittando della posizione unica e strategica del Mediterraneo a metà strada tra le mature economie occidentali e i mercati emergenti dell'Estremo Oriente, il Forum EY sulla crescita strategica in programma a Roma mira ad accelerare la crescita, promuovendo iniziative in tutti i Paesi con l'intento di "sbloccare" il potenziale di investimento offerto da un mercato sempre più interconnesso, nel senso più ampio, costituito dall'area del Mediterraneo.

Il Forum intende contribuire dunque a rafforzare le relazioni tra i diversi players coinvolti, dai dirigenti d'azienda agli imprenditori, dalle aziende agli istituti finanziari, fino a rappresentanti politici di primo piano e importanti funzionari governativi. L'obiettivo è di creare una maggiore consapevolezza e conoscenza delle problematiche locali, al fine di individuare concrete opportunità di investimento.

HUB VIRTUALI PER LA CONDIVISIONE DELLA CONOSCENZA

EY ha investito in tutto il mondo in centri di eccellenza focalizzati sui diversi settori, i Global Industry Center, che agiscono come hub virtuali per la condivisione della conoscenza e delle esperienze che abbiamo maturato in tutti i comparti.



L'impegno in termini di tempi e di risorse consente a EY di anticipare i trend di mercato, identificare le implicazioni e sviluppare punti di vista chiari sulle principali tematiche che interessano i diversi settori. Qualunque sia il comparto in cui operano le aziende, il network globale di professionisti costituito da EY è in grado di rispondere efficacemente alle esigenze degli imprenditori in ambito assurance, tax, transaction e advisory.

UN SERVIZIO DI REVISIONE FORTEMENTE IMPRONTATO ALL'INDIPENDENZA

In tutto il mondo la strada verso il successo è governata da normative sempre più articolate e complesse. EY crede in un servizio di revisione fortemente improntato all’indipendenza, contribuisce alla diffusione della corretta informativa agli investitori e a tutti gli stakeholder, propone un punto di vista professionale agli audit committee e garantisce con tempestività uno strumento costruttivo per il management.