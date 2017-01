Potevano esordire soltanto nella terra dei mulini a vento. Arriva Groenetrein, il treno olandese che viaggia solo a energia eolica. Convogli che grazie a una sola ora di lavoro di una pala eolica sono in grado di viaggiare per ben 200 chilometri. Per la prima volta al mondo la rete ferroviaria olandese concretizza un progetto nato nel 2015 grazie a un accordo siglato dalla società ferroviaria Nederlandse Spoorwege con Eneco, la società olandese che gestisce l’energia elettrica.

L’intesa su base decennale prevedeva che tutti i treni elettrici della NS avrebbero dovuto essere alimentati esclusivamente da energia eolica entro gennaio 2018. Di fatto già nel 2016 era stata raggiunto il 75% e dal 1° gennaio di quest’anno il traguardo del 100% è stato raggiunto con un anno d’anticipo rispetto ai tempi stabiliti. La realizzazione del progetto è stata resa possibile anche grazie all'introduzione nel Paese di una decina di nuovi parchi eolici.

L'energia eolica in un Paese come l'Olanda, è oggi molto più competitiva del carbone e la NS dispone di impianti eolici realizzati anche in Finlandia, Svezia e Belgio e che producono circa 1,4 TWh di elettricità. La collaborazione tra Eneco e NS contribuirà a rendere il 2017 un anno a basso impatto per i 600 mila passeggeri che ogni giorno salgono sui treni elettrici per muoversi all'interno del Paese e che contano circa 5.500 corse giornaliere. Secondo un'analisi effettuata dalla società ferroviaria, un'ora di lavoro di una pala eolica ha la capacità di produrre una quantità di energia in grado di alimentare un treno che viaggia per 200 km di distanza.



Alimentare i treni attraverso l'eolico, è solo uno degli obiettivi della NS per trasformare il trasporto ferroviario in un sistema sostenibile al 100% entro il 2020, tagliando ancora il 35% dell'energia consumata da ogni passeggero rispetto ai dati 2005. Michel Kerkhof, account manager di Eneco, sostiene che questa potrebbe essere la rivoluzione nell'utilizzo di energie rinnovabili sia nei trasporti che nelle industrie.