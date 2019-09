Arrivano le offerte per il mattone di Mps. Rumors

Starebbero arrivando le prime offerte per il pacchetto di immobili messo in vendita da Mps. Un asset valutato circa 350 milioni di euro, che conta su alcuni asset di pregio della banca toscana a partire dalle sedi nelle grandi città.

Cosa c'è in portafoglio? Il palazzo di via Santa Margherita a Milano, quello di via del Corso a Roma, quello di via De' Sassetti a Firenze, l'immobile ex Antonveneta di via 8 febbraio a Padova e altre strutture tra Mantova, Reggio Emilia, Trieste e Brindisi. Secondo quanto riporta Milano Finanza, sono attese in queste ore le proposte non vincolanti per il portafoglio messo sul mercato o ormai diversi mesi fa. Ma chi sono i soggetti in lizza per gli immobili? Potrebbero essere della partita alcuni dei principali operatori internazionali nel segmento real estate come Blackstone, Apollo e Varde. Soggetti che secondo MF avrebbero seguito da vicino il dossier.