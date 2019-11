Arte Generali: nasce l’offerta assicurativa dedicata alla cultura

Generali presenta oggi a Torre Generali Arte Generali, l'offerta assicurativa con soluzioni di prevenzione, protezione e assicurazione dedicata ai collezionisti d’arte.

Generali ha presentato oggi Arte Generali, società innovativa che opererà a livello globale e sarà partner assicurativo per i collezionisti d’arte. Arte Generali è stata annunciata per la prima volta in occasione dell’Investor Day del Gruppo nel novembre Gruppo Generali 2018. Arte Generali offre soluzioni innovative e personalizzate comprendenti non solo coperture assicurative per opere d’arte, gioielli e oggetti di valore, ma anche servizi di assistenza quali restauro, trasporto e custodia e strumenti digitali basati sulle soluzioni

La nuova unit globale ha sede a Monaco di Baviera e riporta a Giovanni Liverani, CEO di Generali Deutschland e sponsor globale di Arte Generali. La sede centrale supporta i team locali, responsabili per l’attività sottoscrittiva e di gestione dei sinistri, con l’ulteriore impulso derivante da servizi senza pari sul mercato e tecnologia all’avanguardia.

Arte Generali nasce dall’aspirazione del Gruppo di allargare la sua offerta ai clienti, come previsto dal pilastro “crescita profittevole” del piano strategico Generali 2021, aprendosi al segmento dell’arte. Generali prevede che il valore globale delle opere d’arte aumenti di oltre il 20% tra il 2017 e il 2022. Generali stima inoltre che il mercato assicurativo del settore registrerà una crescita media annua del 6% fino a $2,3 miliardi di premi lordi nel 2022. Arte Generali punta a diventare uno dei tre principali player nel segmento globale dell’assicurazione per l’arte nei prossimi cinque anni.

Arte Generali: Philippe Donnet, Group CEO di Generali, ad Affaritaliani.it: "L’ambizione è di diventare leader del mercato"

Philippe Donnet, Group CEO di Generali, ha dichiarato ai microfoni di Affaritaliani.it : “Arte Generali è l’ambizione di fornire nuovi servizi di protezione assicurativa a tutti i collezionisti d’arte. Generali fa leva sulle nuove tecnologie digitali per semplificare l’interazione del collezionista con la compagnia. Grazie all’App Arte Generali, tutto diventerà più facile per il cliente. L’ambizione è di diventare leader di questo mercato. Pensiamo di realizzare una cinquantina di mln di premi dopo cinque anni. Noi siamo qui per offrire servizi di protezione per il bene dei nostri clienti. Fino ad oggi le opere d’arte non sono state protette”.

Arte Generali: Giovanni Liverani, CEO di Generali Deutschland e global sponsor Arte Generali ad Affaritaliani.it: "Arte Generali è una startup innovativa dedicata ad una fascia di clientela alta dei collezionisti di opere d’arte"

Giovanni Liverani, CEO di Generali Deutschland e membro del Group Management Committee, ha commentato ai microfoni di Affaritaliani.it : “Arte Generali è una startup innovativa dedicata ad una fascia di clientela alta dei collezionisti di opere d’arte. Questa soluzione integrata consiste nella copertura delle opere d’arte e nell’offerta di quattro servizi: prevenzione, conservazione, miglior fruizione e riparazione in caso di danno. Abbiamo l’obiettivo di diventare i numeri uno nel settore. L’offerta parte in Germania perché essa è il secondo mercato dei collezionisti di opere d’arte e noi lì siamo ben radicati”.

Arte Generali: Jean Gazanço, CEO di Arte Generali, ad Affaritaliani.it: "Arte Generali è un’offerta business nata per assicurare gli attori del mondo dell’arte”

Jean Gazançon, CEO Arte Generali, ha affermato ai microfoni di Affaritaliani.it : “Arte Generali viene incontro alle richieste dei clienti che vogliono occuparsi di arte, assecondando le loro esigenze. Arte Generali è un’offerta business nata per assicurare gli attori del mondo dell’arte”.

L’immagine di Arte Generali è stata creata e sviluppata dal fotografo di fama mondiale Oliviero Toscani in collaborazione con Maurizio Cattelan, uno degli artisti contemporanei più popolari ed iconici al mondo.

Arte Generali: Oliviero Toscani, direttore creativo, ad Affaritaliani.it: "Le assicurazioni aiutano a sviluppare l'arte"

Oliviero Toscani, direttore creativo ha detto ai microfoni di Affaritaliani.it : “Le assicurazioni possono aiutare a sviluppare l’arte, il prodotto della cultura del futuro. L’arte è ciò che salverà il mondo, per questo mi piace l’idea di assicurare l’arte”.

Arte Generali: le dichiarazioni di Maurizio Cattelan, artista e testimonial

Maurizio Cattelan, artista e testimonial dell'evento, ha dichiarato: “La campagna del marchio Arte Generali mette a confronto il rischio per i collezionisti d’arte di essere derubati delle loro opere con il furto metaforico che ogni artista commette. La mia intera carriera si è basata sull’inesistenza dell’originalità, in altre parole, sull’abilità di inventare aggiungendo qualcosa a qualcosa che è già stato inventato, o ancora sull’abilità di generare emozioni inattese stimolando emozioni che si sono già provate in passato”.