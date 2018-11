"Artom? Provocazione interessante. Ma i saldi non si possono toccare"

Idea interessante, ma non si può realizzare. Il presidente della Commissione Bilancio della Camera, il leghista Claudio Borghi, interpellato da Affaritaliani.it, commenta la proposta dell'imprenditore vicino a Casaleggio Arturo Artom sulla Legge di Bilancio (leggi qui). "E' una provocazione interessante ma la manovra può essere cambiata solamente attraverso emendamenti che, se recepiti e votati, mantengano invariati i saldi di bilancio. Non è quindi possibile per la Commissione Bilancio modificare il livello del rapporto deficit/Pil, aumentandolo o diminuendolo, ma, qualora la maggioranza fosse d'accordo, è possibile solo distribuire diversamente le cifre del deficit all'interno della manovra stessa", afferma Borghi.