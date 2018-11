Asi, caso Battiston agita la maggioranza.5S: mosse sulla ricerca non condivise

Polemica su twitter del viceministro grillino dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, Lorenzo Fioramonti sulla decisione di Marco Bussetti di rimuovere Roberto Battiston dall'incarico di presidente dell'Agenzia spaziale italiana (Asi). "Ho appreso anche io questa notizia dai social network stamattina - ha twittato Fioramonti - non sarebbe male se decisioni che attengono allo sviluppo ed alla leadership del sistema di ricerca in Italia si condividessero anche con il Vice Ministro, visto che si è occupato di ricerca scientifica per anni".

Oggi, a sorpresa, il ministro Bussetti ha rimosso dal suo incarico il presidente dell'Asi, Battiston al suo secondo mandato che sarebbe scaduto nel 2022. "È il primo spoil system di un Ente di Ricerca. Grazie alle migliaia di persone con cui ho condiviso quattro anni fantastici di spazio Italiano", ha twittato amareggiato il fisico trentino.

A quanto si apprende, la motivazione relativa alla revoca sarebbe una verifica formale relativa alle modalita' in cui è avvenuta la nomina. Trentino, sessantadue anni, Roberto Battiston era al suo secondo mandato come presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, dopo la prima nomina avvenuta nel 2014. Ordinario di Fisica Sperimentale all'Università di Trento, insieme al premio Nobel Samuel Chao Chung Ting è considerato il "papà" dello spettrometro magnetico (AMS-2), dal 2011 in orbita agganciato alla Stazione spaziale internazionale, per effettuare per la prima volta misure di precisione dei Raggi Cosmici nello Spazio.

È stato anche presidente della seconda commissione dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn) per la Fisica Astroparticellare ed è membro del Tifpa, il nuovo Centro Nazionale dell'Infn a Trento. L'Agenzia Spaziale Italiana che dipende funzionalmente dal Miur, è l'ente governativo italiano che ha il compito di diffondere la cultura aerospaziale e coordinare sforzi e investimenti italiani nel settore.

A 30 anni dalla sua fondazione, si è ritagliata un ruolo da protagonista a livello mondiale e proprio mentre si parla di Space economy, con l'ormai ex presidente Battiston che aveva annunciato una nuova fase con la creazione di un fondo di Venture capital dedicato allo Spazio da 80 milioni di euro per attrarre possibili investitori internazionali e l'organizzazione a Roma della prima mostra-mercato di Space economy italiana. Curiosamente, alla festa dei 30 anni dell'Asi il ministro Bussetti aveva dato forfait.