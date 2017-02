Assarredo, Claudio Feltrin eletto presidente

Claudio Feltrin, èresidente e amministratore delegato di Arper, è stato eletto nuovo presidente di Assarredo, l’associazione di FederlegnoArredo rappresentativa delle imprese italiane del comparto.

Feltrin, a capo dell'azienda trevigiana che progetta, produce e distribuisce in tutto il mondo sedute e tavoli di design, per la collettività, il lavoro e la casa, ha dichiarato: “Ringrazio tutti i colleghi associati per la fiducia che hanno riposto in me con il loro voto. Mi metterò da subito al lavoro perché le linee guida definite nel mio programma si traducano in obiettivi concreti, che perseguiremo insieme, condividendo idee e percorsi. La nostra associazione rappresenta le eccellenze dell’industria dell’arredo, un settore per il quale il nostro Paese costituisce un riferimento indiscusso in tutto il mondo. Sarà quindi nostra priorità assicurare che le imprese italiane del mobile possano esprimere al meglio la loro capacità imprenditoriale e creativa sullo scenario internazionale. Sono onorato di raccogliere il testimone del presidente Anzani, che ringrazio per l’insostituibile contributo che ha dato ad Assarredo con la sua guida e faccio i miei auguri al presidente designato di FederlegnoArredo Orsini.”

Scelti anche i componenti del Consiglio direttivo dell’associazione che prevede per il ‘gruppo complemento d’arredo’ Simona Belforti (Vetrerie di Empoli spa), Luca Baldi (Baldi srl) e Barbara Villari (Villari srl); per il ‘gruppo cucine’ Alberto Scavolini (Ernestomeda spa), Stefano De Colle (Elmar srl), Denise Archiutti (Veneta Cucine spa) e Silvio Fortuna (Arc Linea Arredamenti spa).