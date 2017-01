AssiomForex, il fondo da 20 mld? Visco: sufficienti per la crisi delle banche

Stabilita' e riforme sono "elementi essenziali per lo sviluppo, non ci sono scorciatoie". E' l'ammonimento del governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, che sullo stato dell'economia conferma una crescita graduale, dell'1% medio annuo da qui al 2019, ma avverte che "lo scenario e' soggetto a rischi".

Secondo Visco, che ha parlato oggi al convegno Assiom Forex a Modena, "ripensamenti, ritardi, resistenze - che non mancano in alcuni settori, incluso quello bancario - rischierebbero di ripercuotersi sulle condizioni di mercato, vanificando i progressi realizzati durante la lunga crisi dalla quale, sia pur lentamente e con fatica stiamo uscendo".

Per non compromettere lo scenario di crescita, avverte dunque, "non vanno sottovalutate le conseguenze di un aumento dell'incertezza circa la determinazione politica nel perseguire un'indispensbile strategia di ammodernamento". Visco nel suo intervento non parla di conti pubblici, alla luce delle ultime richieste da Bruxelles, e quando parla di banche non affronta la vicenda Intesa-Generali.

Rivendica pero' il ruolo svolto nel gestire le numerose crisi bancarie dello scorso anno, affrontate in modo "costruttivo" e "trasparente", con il concorso di una serie di strumenti, dalla ricapitalizzazione pubblica richiesta dal Monte Paschi, ai fondi privati costituiti per l'acquisto di sofferenze e il rafforzamento patrimoniale, utilizzato per Popolare Vicenza e Veneto Banca per finire con le quattro banche in risoluzione, per cui c'e' stata una "procedura di vendita aperta e trasparente, sono state valutate tutte le offerte concretamente disponibili, provenienti da ogni operatore interessato, italiano ed estero".