Assolombarda, le rivendicazioni brianzole per il post-Rocca. Rumors

di Andrea Deugeni

@andreadeugeni

Come si sta mettendo la contesa fra Carlo Bonomi e Andrea Dell'Orto, entrambi vicepresidenti di Assolombarda, ora in corsa per andare a raccogliere il testimone di Gianfelice Rocca? La strada per Carlo Bonomi, candidato di Mr Techint, pare non sia affatto in discesa.

I rumors che arrivano dal sistema dell'Aquilotto infatti, per il momento sono tutti in favore dell'industriale brianzolo, vicepresidente esecutivo dell’azienda di famiglia produttrice di carburatori che in Via Pantano ha la delega pesante al manifatturiero e medie imprese.

Gianfelice Rocca



Dell'Orto, a differenza di Bonomi che è un manager, fa notare chi sta seguendo da vicino la partita per la presidenza dell'associazione meneghina, è un industriale puro, con tanto di profonda conoscenza dei mercati emergenti. Skill e passaporto che in Confindustria sono visti quasi un prerequisito per andare a ricoprire incarichi di vertice (e Aurelio Regina, ex candidato alla corsa per lo scranno più alto di Viale dell'Astronomia, ne sa qualcosa).

In più, dopo la fusione fra Assolombarda e Confindustria Monza e Brianza, pare che i brianzoli non vogliano assolutamente mollare, passando all'incasso su qualcosa che ora ritengono quasi essere un loro diritto.



Manca ancora qualche mese, ma ne vedremo delle belle, anche perché dall'elezione di Bonomi si dice che passino le chance future di Gianfelice Rocca per un posto al sole in Cariplo. Altre partite che si intrecciano con la finanza che conta.