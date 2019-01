Astaldi, la Metro 4 di Milano finisce in stand by. Rumors

La crisi di Astaldi fa slittare un aumento di capitale della Metro 4 di Milano da 38 milioni di euro previsto inizialmente entro il 31 dicembre e spostato ora, secondo i rumors, al 15 febbraio in attesa che si chiarisca la situazione del gruppo romano di costruzioni. Quest'ultimo, come noto, detiene il 9,6% della concessionaria M4 e, negli ultimi mesi, le sue difficolta' (con il ricorso alla procedura 182-bis) si sono inevitabilmente riflesse anche sul suo ruolo nell'infrastruttura milanese. In ogni caso, va precisato, i lavori nei cantieri proseguono secondo i tempi previsti

La M4, che come primo socio ha il Comune di Milano col 66,6% e tra gli altri azionisti di peso vede Salini Impregilo col 9,6%, aveva in programma entro fine 2018 un aumento da 38 milioni necessario per sostenere dal punto di vista finanziario il completamento di un'opera da oltre 2 miliardi di euro complessivi.

Astaldi, tuttavia, scrive il Sole 24 Ore, a causa delle forti difficolta' finanziarie si e' defilata e la ricapitalizzazione si è bloccata poiche' lo statuto di M4 prevede una proporzione fissa tra soci pubblici e privati, rispettivamente nella misura di due terzi e un terzo. Ora, con il prestito da 75 milioni di Fortress in arrivo per Astaldi, l'auspicio di management e soci di M4 e' che la situazione si sblocchi e che l'aumento si chiuda anche con la partecipazione di Astaldi.