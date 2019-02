Astaldi, arriva la Cdp (insieme a Salini). Rumors

Cdp è dei giochi per il salvataggio Astaldi. Si alza dunque (finalmente) il velo sul piano pubblico-privato per rilevare il gruppo di csotruzioni. In serata, si è riunito il consiglio di amministrazione di Salini Impregilo per fare il punto della situazione sul dossier Astaldi. Il general contractor avrebbe varato la proposta definitiva, che sarà presentata al Tribunale di Roma per evitare il commissariamento dell'azienda.

A questa intesa mmancherebbero ancora le firme, ma in queste ore dovrebbe arrivare il comunicato per l’annuncio della presentazione dell'offerta. La proposta, scrive Milano Finanza, dovrebbe essere supportata dalla Cassa Depositi e Prestiti con l'ingresso direttamente nel capitale di Salini Impregilo. Nel piano, che prevede la creazione entro il 2020 di un polo italiano delle costruzioni, ci sarebbe po poi un rimborso per le banche ipotizzato in una forchetta compresa fra il 28% e il 33%.