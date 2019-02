Astaldi, da Salini proposta aumento da 225 mln per 65% capitale

La proposta concordataria Astaldi, presentata da Salini Impregilo, prevede "un aumento di capitale per cassa pari a 225 milioni di euro, per il 65% del capitale di Astaldi post aucap, destinato in parte al pagamento dei debiti privilegiati e prededucibili e in parte a servizio del piano di continuità, con attribuzione a Salini Impregilo di una quota di controllo in Astaldi post esdebitazione". Lo comunica Salini Impregilo.



L'offerta prevede inoltre "un piano economico-finanziario per il ritorno in bonis con la continuità delle attività Epc; la segregazione degli asset non-core, tra cui, in particolare, il ramo concessioni con i progetti relativi al terzo ponte sul Bosforo, l'autostrada Gebze-Orhangazi-Izmir e l'Etlik integrated health campus in Turchia, l'aeroporto di Santiago e l'ospedale Felix Bulnes in Cile, il credito in Venezuela e l'immobile della sede centrale di Roma, in un separato compendio destinato a beneficio esclusivo dei creditori chirografi; la soddisfazione parziale dei creditori chirografari con l'attribuzione in loro favore di azioni (per beneficiare della continuità del ramo Epc) e strumenti finanziari partecipativi (per beneficiare del ricavato degli asset non core segregati a loro favore).



L'offerta è condizionata, tra l'altro, al conseguimento delle necessarie autorizzazioni di legge e al contributo di co-investitori di lungo periodo e alla disponibilità del sistema bancario a concedere ad Astaldi le linee di credito.