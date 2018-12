Astaldi, il salvataggio costerà. Parecchio. Rumors

Per Astaldi e il prestito ponte necessario a garantire la continuità aziendale del gruppo in concordato è tempo di fare due conti. I rumors dell'ultima ora dicono che i tre commissari straordinari della società starebbero vagliando le proposte di finanziamento di Fortress e di Sound Point Capital, in alternativa a quella di Salini Impregilo.

Le due company hanno recentemente presentato due differenti offerte per sostenere le immediate esigenze di cassa del gruppo infrastrutturale finito in concordato dopo il fallito aumento di capitale, che sono state stimate attorno a 270 milioni, di cui una parte, circa 70 milioni, da offrire a stretto giro e l’altra nel 2019. Decisamente onerose però, scrive il Sole 24 Ore, sarebbero le condizioni delle proposte. Sound Point avrebbe offerto un tasso sul finanziamento, considerato anche i costi accessori, attorno al 14,1% per il primo anno (13% a due anni) mentre Fortress avrebbe chiesto il 16,1% (16% a due anni).

Intanto entro il 15 dicembre Salini Impregilo formalizzerà la proposta per Astaldi. Il giorno dopo scade il termine fissato dal Tribunale per la presentazione del piano di risanamento, una scadenza che verosimilmente Astaldi chiederà di prorogare di due mesi fino a metà febbraio per presentare un piano di salvataggio più dettagliato.