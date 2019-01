Astaldi-Salini-Cdp per un maxi polo delle costruzioni. Rumors

Un maxi polo delle costruzioni Salini-Astaldi-Cdp. Entro la giornata di lunedì dovrebbero arrivare le offerte per Astaldi, da tempo in crisi e finita in concordato dopo la mancata ricapitalizzazione. Non è escluso che questa sia l’occasione per cercare una soluzione di sistema alla crisi del settore costruzioni.

Una strada, dicono i rumors, che potrebbe essere percorsa dalla Cassa Depositi e Prestiti la quale prima potrebbe entrare nel capitale di Salini Impregilo, con l’intento di creare un’entità sufficientemente forte per affrontare prima la messa in sicurezza di Astaldi e poi quella degli altri grandi operatori in difficoltà. Secondo quanto scrive il Sole 24 Ore inoltre procede la trattativa parallela coi giapponesi di IHI.

Proprio lo scorso maggio Astaldi aveva annunciato la partnership strategica industriale con il gruppo nipponico IHI, socio del general contractor italiano con una quota del 18%.