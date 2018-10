Astaldi, Salini non molla la presa. Ma c'è IHI in agguato

Salini Impregilo non molla la presa su Astaldi. Il general contractor italiano infatti non si sarebbe completamente defilata dalla partita per rilevare la società di costruzioni finita in concordato in bianco e secondo gli ultimi rumors il colosso guidato da Pietro Salini sarebbe ancora interessato a partecipare al salvataggio di Astaldi.

Tuttavia, un’eventuale intesa deve arrivare in tempi brevi, si vocifera tra i corridoi della società. E questo perché, come rivela oggi il Sole 24 Ore, Tamotsu Saito, presidente del colosso giapponese IHI ha fatto sapere che i colloqui tra le due aziende non si sono interrotti, aggiungendo che il gruppo italiano resta un partner operativo, grazie alla joint-venture in Romania.

Il gruppo guidato Salini, intenzionato a rispettare le strategie di espansione internazionale indicate nel piano industriale, sarebbe interessato soprattutto al ramo delle costruzioni all'estero e punterebbe ad avere la maggioranza della newco con le principali banche creditrici trasformate in soci tramite la conversione di parte dei crediti. E in tal senso le prime manifestazioni di interesse sarebbero già emerse all'interno del ceto bancario.