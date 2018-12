Astaldi, settimana clou per il piano. Il titolo chiude col botto

Seduta da protagonista per Astaldi, piu' volte sospesa per eccesso di volatilita', che chiude in rialzo del 23,2% a quota 0,62 euro riavvicinando le quotazioni di meta' novembre. Del resto, per il gruppo romano di costruzioni inizia una settimana cruciale. Il focus del mercato e' tutto sulla presentazione del piano di concordato preventivo al Tribunale di Roma, per il quale potrebbe essere presentata una richiesta di proroga dei tempi, e sulle proposte di gruppi industriali interessati agli asset del gruppo.

Impregilo e il gruppo giapponese Ihi, secondo quanto emerso, hanno presentato delle proposte non vincolanti anche se non e' chiaro se queste coinvolgano l'intera Astaldi o i progetti di lavori su cui il gruppo e' impegnato. 'Queste offerte dovrebbero consentire ad Astaldi di chiedere un'estensione di 60 giorni al Tribunale di Roma per presentare un piano di salvataggio piu' dettagliato', sottolinea Mediobanca Securities. Una nota di un'altra casa d'investimento fa anche notare come il livello di debiti di Salini-Impregilo sia forse troppo elevato per puntare a rilevare tutta Astaldi, a sua volta molto indebitata. Piuttosto, uno scenario piu' plausibile, appare quello in cui 'Salini subentra ad Astaldi in alcuni progetti comuni in Italia'.