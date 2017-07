AstraZeneca Italia: Ilaria Piuzzi nominata Head of External Communication

Ilaria Piuzzi è la nuova responsabile comunicazione per AstraZeneca Italia, filiale dell'azienda biofarmaceutica impegnata nella ricerca, nello sviluppo e nella commercializzazione di farmaci etici per l'oncologia, il respiratorio e il cardiovascolare e metabolico.

La nomina di Ilaria Piuzzi, che riporta a Francesca Patarnello, Vice President Market Access & Government Affairs di AstraZeneca Italia, riflette la volontà di AstraZeneca di rafforzare e innovare il dialogo con il mondo dell'informazione in una fase nella quale i risultati dei grossi investimenti in R&S stanno portando ai pazienti importanti nuovi farmaci. Ilaria approda in AstraZeneca dopo una lunga esperienza in Janssen, azienda farmaceutica del Gruppo Johnson&Johnson, durante la quale ha avuto modo di sviluppare le proprie competenze nel settore farmaceutico e intraprendere un percorso di carriera che, nel giro di pochi anni, le ha consentito di arrivare a ricoprire il ruolo di Public Affairs and Communication Manager Europe, Middle East, Africa.

Ilaria è laureata in Scienze della Comunicazione presso l'Università di Bologna.