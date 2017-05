Atlantia, 176 milioni di profitti nel primo trimestre (+7%)

Atlantia ha realizzato nel primo trimestre 2017 un utile netto di pertinenza del gruppo pari a 176 milioni, in aumento del 7% rispetto allo stesso periodo del 2016. Numeri che il mercato ha accolto in maniera molto tiepida (+0,12% a 24,21 euro per azione a fine seduta a Piazza Affari). L'ebitda e' aumentato del 9% a 785 milioni, gli investimenti sono rimasti stabili a 247 milioni, il cash flow operativo e' aumentato del 5% a 518 milioni. L'indebitamento netto e' pari al 31 marzo a 11,35 miliardi, in calo di 326 milioni rispetto a fine 2016. Il traffico sulla rete autostradale italiana e' risultato in aumento del 2,7% neutralizzando gli effetti di calendario (-0,2% il dato reported).

Dall'inizio dell'esercizio fino alla data del 7 maggio il traffico in Italia cresce del 2,9% (stima al netto dell'effetto legato all'anno bisestile). Il traffico autostradale del primo trimestre 2017 sulla rete estera del Gruppo e' cresciuto del 3,7% neutralizzando gli effetti di calendario (+2,3% il dato reported rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente); dall'inizio dell'esercizio fino alla data del 7 maggio +5,6% in Cile e +0,5% in Brasile (escluso l'effetto legato all'anno bisestile).

Il traffico passeggeri del primo trimestre 2017 di Aeroporti di Roma risulta in aumento del 3,2% neutralizzando gli effetti calendariali (+1,4% il dato reported); dall'inizio dell'esercizio fino alla data del 7 maggio +2,4% (escluso l'effetto legato all'anno bisestile). Il traffico passeggeri del primo trimestre 2017 dell'aeroporto di Nizza, in concessione ad Aeroports de la Cote d'Azur, societa' consolidata a partire dal 31 dicembre 2016, e' aumentato del +3,7% neutralizzando gli effetti calendariali (+2,2% il dato reported rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente); dall'inizio dell'esercizio fino alla data del 7 maggio +5,9% (escluso l'effetto legato all'anno bisestile). I ricavi operativi delle attivita' autostradali in Italia sono pari a 849 milioni di euro in aumento di 8 milioni di euro rispetto al primo trimestre 2016.

L'ebitda e' pari a 522 milioni di euro in diminuzione di 2 milioni di euro (+14 milioni di euro neutralizzando l'impatto provocato sul traffico dagli effetti calendariali). Gli investimenti operativi sono pari a 117 milioni di euro. All'estero i ricavi operativi del periodo sono pari a 159 milioni di euro in aumento del 29% (+10% a parita' di tassi di cambio), l'ebitda e' pari a 122 milioni, in aumento del 37% (+17% a parita' dei tassi di cambio), gli investimenti operativi sono pari a 42 milioni di euro. I ricavi di Adr sono pari a 185 milioni di euro, con un incremento di 15 milioni (+9%) sul primo trimestre 2016, l'ebitda e' pari a 103 milioni e si incrementa di 15 milioni, gli investimenti operativi risultano pari a 61 milioni.

Attesa a breve, intanto, l'offerta sulla spagnola Abertis, offerta (dovrebbe essere un'Opas) per cui è già pronto un finanziamento da 11,5 miliardi di euro, strutturato in tre parti, siglato da quattro banche come Bnp Paribas , Credit Suisse, Intesa Sanpaolo e Unicredit.