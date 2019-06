Atlantia ancora in calo in Borsa. In tre sedute bruciato un miliardo di valore

Atlantia in netto ribasso a Piazza Affari, mentre il clima politico nei confronti del gruppo si e' surriscaldato a seguito dei nuovi attacchi contro la societa' da parte del vicepremier, Luigi Di Maio. I titoli registrano la performance peggiore del Ftse Mib, scivolando dell'1,6% a 22,3 euro. Perdita che assieme al rosso di ieri, (-0,26%) e a quello del giorno prima, quando il tema della revoca era stato affrontato a mercato ancora aperto dal ministro Danilo Toninelli, (-4,3%), porta il valore della capitalizzazione andata in fumo verso il miliardo.



Ieri il capo politico del Movimento 5 Stelle ha di nuovo ribadito la volontà di revocare la concessione autostradale alla società, senza la quale tra l'altro Atlantia diventerà una "società decotta" e certamente non in grado di partecipare al salvataggio di Alitalia. Non si è tuttavia fatta attendere la risposta dell'altro vicepremier, Matteo Salvini, che non solo ha invitato a evitare processi sommari, ma ha anche ricordato che il gruppo da' lavoro a migliaia di dipendenti, circa 30mila nel mondo.



C'e' stato inoltre un botta e risposta anche tra Di Maio e la stessa Atlantia, che si e' riservata di attivare azioni e iniziative legali a tutela dei propri interessi, dei dipendenti, degli azionisti, dei bondholder e degli stakeholder tutti.

"Che cosa significa che gli investitori fuggono" da Atlantia? "Se si dovesse arrivare alla caducazione delle concessioni? Se la societa' ha fatto un errore non e' che fuggono perche' il Governo assume conseguentemente una determinazione per contestare il grave inadempimento. Questa e' una boutade a cui non rispondo".

Cosi' il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a margine del G20 di Osaka, interpellato sull'ipotesi della revoca delle concessioni ad Autostrade. Ad ogni modo, ha sottolineato il presidente del Consiglio, "di fronte a una tragedia significativa" come il crollo del Ponte Morandi, "il Governo ha assunto una posizione: questo ci ha portato ad avviare una procedura di contestazione alla societa' concessionaria di quanto accaduto, e' un fatto oggettivo il grave inadempimento. Per poter garantire la massima trasparenza, abbiamo costituito una commissione di esperti, che stanno completando il loro lavoro. All'esito di questo parere il Governo si assumera' le sue responsabilita', avendo ben presente che l'obiettivo politico dichiarato e' non far finta che non sia successo nulla, la tragedia non puo' essere oscurata, per rispetto verso i morti, i familiari e la grave ferita inferta a tutta la comunita'".



"Lo scontro politico che sta coinvolgendo Atlantia è significativo in questa fase e andrà verificato se il primo ministro Giuseppe Conte interverrà per trovare una soluzione sulla vicenda, anche considerando che l'offerta vincolante per Alitalia dovra' arrivare entro il 15 luglio e il salvataggio della compagnia aerea rimane una priorita' per il Governo", hanno commentato gli analisti di Equita che comunque hanno confermato la raccomandazione di 'buy' con target a 25,9 euro sulle azioni di Atlantia.