Atlantia, caccia a i soci per Telepass e Autostrade. Rumors

Atlantia sarebbe pronta ad aprire il capitale di alcune sue controllate a soci di minoranza. Il gruppo starebbe valutando questa opportunità per aumentare la potenza di fuoco ma anche per accelerare la rotazione del capitale.

La strategia della holding controllata dai Benetton, secondo quanto scrive il Sole24Ore sarebbe quella di cedere quote non rilevanti di asset maturi per raccogliere risorse da investire su nuove iniziative, proteggendo così il bilancio. A riguardo gli asset chiave sarebbero fondamentalmente due: Telepass e Autostrade per l’Italia. Atlantia avrebbe inoltre un progetto chiave sugli aeroporti: creare una piattaforma di investimento per gli scali aeroportuali attraverso lo sviluppo di veicoli dedicati e potenzialmente partecipati anche da investitori finanziari.