Atlantia, corsa a due per rilevare fino a 15% di Aspi. Rumors

Sprint a due al casello di Autostrade per l'Italia (Aspi), la rete autostradale di Atlantia. Lo scrive Il Messaggero spiegando che la Casse de depot et placement du Quebec (fondo pensione canadese equivalente a Cdp) e il consorzio formato da Allianz Capital Partners e Adia (fondo sovrano di Abu Dhabi) sarebbero rimasti da soli nella gara per il pacchetto di minoranza di Aspi - che oscilla dal 4% al 15% - messo in vendita da Atlantia.

Il vincitore potrà beneficiare di un finanziamento chiavi in mano - staple financing in gergo tecnico - che il venditore sta facendo predisporre da un pool di banche italiane: Intesa Sanpaolo, Unicredit, Ubi, Banco Bpm.

La gara va avanti dall'autunno scorso e dovrebbe concludersi a fine marzo. Il closing è invece fissato in giugno dopo le autorizzazioni di rito. I due finalisti sarebbero rimasti in corsa dopo una scrematura tra una decina di pretendenti, per la maggior parte fondi internazionali.

Per Aspi, Atlantia attende offerte più o meno in linea alla sua quotazione in Borsa pari a 18,08 miliardi di euro (il 15% di Aspi vale circa 2,7 miliardi), considerando anche che in vendita c'è una quota di minoranza, senza opzioni per salire in maggioranza e con una governance limitata.