Atlantia, De Micheli mette le ali al titolo:è ai valori pre-crollo del Morandi

“Nel programma di Governo c’è scritta una parola precisa e molto diversa: revisione. Dobbiamo rafforzare gli investimenti, la sicurezza e ridurre i costi per gli utenti”. Risponde così la neo ministra alle Infrastrutture Paola De Micheli alla domanda se con il nuovo esecutivo M5S-Pd ci sarà una revoca delle concessioni ad Atlantia dopo la tragedia del Ponte Morandi come chiedono i grillini.

Solo ieri, infatti, uno degli esponenti storici dei pentastellati, ex sottosegretario al Ministero degli Affari esteri Manlio Di Stefano del primo governo Conte è tornato ad attaccare la famiglia veneta, sottolineando le responsabilità di Atlantia nella gestione dell’infrastruttura ligure e dicendo espressamente che “le concessioni autostradali ai Benetton vanno rimosse”. Una linea politica completamente diversa e che, stando alle parole della De Micheli che richiama quanto deciso in sede di elaborazione del programma da entrambe le forze politiche della maggioranza, non troverà seguito nell’attività del secondo esecutivo Conte. Musica per gli investitori in Borsa a caccia di indicazioni operative sui titoli delle blue chips provenienti dalla politica economica del governo che impatta sui business delle quotate.



Così, dopo un recupero delle azioni che nelle ultime cinque sedute sono salite di quasi il 12% (in un mese hanno portato a casa oltre il 5%), Atlantia svetta ancora nella seduta odierna di Piazza Affari, dove sale del 2,47% a 24,9 euro proprio sulle parole della nuova inquilina del Ministero prima guidato dal grillino Danilo Toninelli.

Il titolo della holding dei Benetton che controlla Autostrade per l'Italia e il business degli aeroporti con Adr è ritornato sopra i valori (24,88 euro) della chiusura del 13 agosto 2018, giorno precedente al crollo del Ponte Morandi, riportando le lancette indietro di un ano e cancellando di fatto l'impatto della tragedia sui corsi di Borsa.