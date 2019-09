Atlantia, i Benetton silurano Castellucci. Ipotesi comitato per le deleghe

E' divorzio fra Giovanni Castellucci e i Benetton. L'amministratore delegato di Atlantia, la sub-holding controllata da Edizione, la cassaforte della famiglia di Ponzano Veneto e che a cascata controlla Autostrade per l'Italia, si è dimesso. Secondo quanto scrive la Radiocor si tratta una decisione condivisa tra il manager e il board. E' ancora in corso il cda di Atlantia e la discussione ora prosegue sulla futura governance della societa' per la quale la strada piu' probabile e' quella di un comitato esecutivo a cui redistribuire i poteri del manager uscente e coordiato dal presidente Fabio Cerchiai.





"Non fatemi parlare, il cda e' ancora in corso. E' una settimana che siamo sotto shock. Sicuramente ci sara' qualche cambiamento, lo aspettiamo dal cda di oggi", aveva spiegato in giornata Luciano Benetton riferendosi al consiglio di Atlantia che oggi ha visto il titolo rimbalzare in Borsa, segno che il mercato accoglie con favore l'ipotesi della dicontinuità nella governance (+1,57% a fine seduta). Autostrade per l'Italia è stata colpita venerdi' scorso da 9 misure cautelari emesse dalla magistratura di Genova nel quadro dell'inchiesta bis sulla carenza dei controlli delle condizioni dei viadotti Pecetti, in Liguria, e Paolillo, in Puglia.



Oggi tra i dirigenti del gruppo si avverte uno sconcerto maggiore, e ancor piu' timore che dopo il crollo del ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018. Il momento, infatti, e' delicato per Atlantia dove e' in corso un importante passaggio generazionale. Dopo la morte di Gilberto Benetton, lo scorso ottobre, i rappresentanti dell'ultima generazione della famiglia non sembrano avere una posizione univoca: una situazione d'incertezza per un gruppo che e' leader globale nei settori delle infrastrutture autostradali, aeroportuali e dei servizi legati alla mobilita', con una presenza radicata in undici paesi, fra cui Francia, Spagna, Argentina e Brasile. In piu' c'e' il marchio tessile Benetton con fabbriche dislocate in tutto il mondo.





Proprio lo scorso ottobre, Atlantia ha completato non senza fatica il closing per l'acquisizione di Abertis, multinazionale spagnola con sede a Barcellona. Questo laborioso processo ha portato alla costituzione di Abertis Partecipaciones, il cui capitale e' detenuto da Abertis HoldCo, newco spagnola partecipata da Atlantia al 50 per cento piu' un'azione. I negoziati con Florentino Perez, presidente e principale azionista di Acs (che controlla il 30 per cento di Abertis Partecipaciones) non sono stati semplici e gli ultimi sviluppi hanno attirato l'attenzione degli spagnoli.



In questo passaggio cruciale, infatti, le societa' iberiche potrebbero vedere un'occasione di riscatto. Il gruppo Benetton e' investito da un'inchiesta penale che ha causato un brusco scivolone in Borsa; il programma del nuovo governo giallo-rosso prevede una revisione delle concessioni autostradali, e la proprieta' non e' compatta sul futuro dell'azienda. Una situazione che potrebbe mettere a rischio uno dei pochi gruppi industriali rimasti in Italia. Qualora i rappresentanti della nuova generazione decidessero di separare i propri destini, mantenere la proprieta' in Italia non sarebbe semplice. Nel nostro paese, infatti, mancano i capitali necessari a sostenere un'operazione cosi' importante, mentre diversi gruppi stranieri sono alla finestra e osservano gli sviluppi con grande interesse.

Infine, ma non meno importante, c'e' la questione Alitalia. In attesa di capire il destino della possibile "newco" che dovrebbe gestire la compagnia di bandiera italiana, sembra quanto meno improbabile che Atlantia si tiri indietro, dopo che e' stata proprio la holding dei Benetton a chiedere a Ferrovie dello Stato (Fs) un mese e mezzo di proroga, in modo da poter effettuare tutti i passaggi necessari all'acquisizione. Atlantia entrerebbe nella "newco" come partner di Fs, degli statunitensi di Delta Airlines e del ministero dell'Economia.



Proprio Delta si e' detta disposta anche ad assumersi l'onere di un pacchetto superiore al 10%, un'apertura importante, ma l'operazione si dovra' chiudere al termine dell'ultima proroga concessa. Per i Benetton, sfilarsi da una partita di importanza sistemica in un momento di eccezionale esposizione politica e mediatica, sarebbe assai rischioso, ed e' quindi ragionevole credere che l'operazione possa essere portata a buon fine. La fibrillazione all'interno del gruppo Atlantia potrebbe, infine, avere una qualche influenza anche per Generali, la compagnia assicurativa triestina in cui i Benetton posseggono una quota del 4 per cento. Nel maggio scorso la famiglia ha sostenuto attivamente, insieme a Mediobanca ed ai gruppi Caltagirone e Del Vecchio, la conferma del francese Philippe Donnet come amministratore delegato.